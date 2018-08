Ciudad Juárez— A partir de esta semana el abogado Luis Óscar Acosta García fue sustituido como catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde impartía materias como Cultura de la Legalidad o Argumentación Jurídica en la carrera de Derecho.Ricardo Vázquez Santiesteban, jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la UACJ, dijo que Acosta García era maestro por honorarios y desde la semana pasada dejó de presentarse a clases sin justificación alguna o previo aviso, por lo que esta misma semana fue reemplazado como maestro a fin de no afectar la instrucción de los estudiantes.“Ya lo reemplazaron, dejó de asistir varias veces”, dijo Vázquez Santiesteban, al explicar que el contrato semestral simplemente se cancela.Como se informó, existe un proceso legal contra el exdirector de Tránsito, tras una pelea de cantina en la que agredió a golpes a un hombre; Acosta García, fue denunciado ante la Fiscalía Zona Norte por el delito de lesiones, confirmó la dependencia.La pelea se desarrolló a las 2:00 horas del sábado 18 de agosto en la explanada del conjunto de bares Plaza Portales, que se localiza en la avenida Tomás Fernández y calle De los Portales en el Campestre, de acuerdo con la denuncia.En la querella 30253/18 se asienta que posteriormente le propinó varios puntapiés a su rival cuando estaba tirado en el piso frente a decenas de clientes de la plaza.Pese a la vigilancia que mantiene fija la Policía Municipal en ese lugar el exfuncionario público no fue detenido.Un médico particular determinó posteriormente que Eduardo Rangel Serrano tuvo fracturas en nariz, costillas, cráneo (superficial) y politraumatismo en cara, tórax y abdomen, según se anexó en el expediente.La expareja sentimental del abogado también presentó una denuncia de hechos por violencia familiar, confirmó Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

