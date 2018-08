Combaten hambre en el suroriente

Ciudad Juárez— En una calle de terracería y cinco cuartos pequeños de la colonia Ampliación Loma Blanca, desde hace 11 años la familia López Venegas vio la necesidad de ayudar a su comunidad brindando alimento, pues ante la falta de empleo el hambre era la necesidad más marcada.Adriana Venegas, subdirectora del comedor “El Buen Pastor”, narró que es una zona con muchas carencias y que incluso muchos padres de familia no podían enviar a sus hijos a la escuela porque no tenían para darles de comer.“Era cuando estaba la violencia muy fuerte y había mucho desempleo, venían familias completas; empezamos solamente con 69 niños, ahorita ya tenemos 140 desde un año hasta preparatoria y también atendemos adultos”, dijo.Explicó que todo inició cuando su suegro, Catarino López, les llevaba despensas de lo que reunía en otro comedor de la colonia Periodista, pero al corto tiempo se dieron cuenta que no era suficiente, pues algunos vecinos no tenían manera de cocinar los alimentos por falta de gas, entonces comenzaron guisando lo que se les daba para regalarles la comida.“Empezamos en un piso de tierra, mesas que se sostenían con tablas o lo que fuera, pero no así como está ahora; tenemos un año con aire y es porque nos han ayudado. De hecho empezamos con un kínder, nos traían a los niños porque decían que se quedaban dormidos porque no tenían qué comer”, dijo.Entre las principales problemáticas y retos a vencer destaca que hay un desconocimiento de la comunidad, ya que por la distancia muchas personas no saben la necesidad que hay en la zona y no saben cómo ayudarlos para que sigan con su labor.Los lunes, miércoles y viernes, las tardes en el comedor culminan con al menos 150 platos servidos, en tanto que martes y jueves de 7:30 a 9:00 de la mañana se da un desayuno para los niños de primaria, ya que por falta de recursos todavía no han logrado tener comida para toda la semana.“Nos damos cuenta que mucha gente no ha metido a sus niños a la escuela porque no tiene para las inscripciones ni para los útiles y les exigen para el uniforme, hay muchas necesidades y nosotros aquí estamos para ayudar un poquito con eso, no podemos con todo pero con el alimento ya es algo”, expresó.“Yo creo que si el Gobierno no nos pone atención, nosotros debemos hacerlo porque son parte de nosotros y nadie se atreve a ir a pedir por nosotros, casi todo el mundo mira por lo de uno, pero creo que debe haber más gente que quiera apoyar a los demás”, mencionó.Venegas puso a disposición el número (656) 124 64 09 y (656) 199 83 41, así como el número de cuenta 4766 8402 2683 9194 en Oxxo, para la comunidad que desee dar algún donativo en especie o efectivo para continuar las labores de este comedor.