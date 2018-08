Garantizan 'chamba' a jueces provisionales

Ciudad Juárez— A los jueces provisionales que tienen años desempeñando en ese cargo se les va a proteger y a garantizar el trabajo en el Poder Judicial, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Chihuahua Pablo Héctor González Villalobos.El funcionario indicó que los resultados del concurso de oposición para seleccionar a jueces de primera instancia con carácter de ratificados se van a respetar porque fue un proceso de igualdad para todos aunque, dijo, hubo cosas que se podrían haberse hecho mejor.“No es lo mismo tener tres meses a tener 10 años como juez, en general a los que llevan años con nosotros (como provisionales) que no es por causa imputable a ellos, se les va a proteger y se les va a garantizar el trabajo en el Poder Judicial. Por supuesto salvo casos en los que hubiera razones para que no estén, pero serán excepcionales, la regla general es que se va a proteger a quienes son funcionarios judiciales de años”, declaró ayer durante una visita a Ciudad Juárez que incluyó una reunión con abogados postulantes.El pasado 24 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del Poder Judicial la convocatoria para seleccionar 56 jueces de primera instancia con carácter definitivo. A la invitación se inscribieron 507 aspirantes en toda la entidad y el pasado 7 de agosto se dio a conocer la lista de los 54 seleccionados, dos plazas no se otorgaron una corresponde a un juez provisional que interpuso un juicio de amparo y otra en materia familiar se decretó desierta por bajas calificaciones.Ayer el magistrado presidente dijo que se trató de un concurso donde hubo igualdad para todos los aspirantes y cada sustentante tiene acceso a su expediente para que analice su desempeño en las cinco etapas de que constó el concurso.“El mensaje a los inconformes es que todos los exámenes son perfectibles. En este ejercicio hay cosas que podríamos haber hecho mejor. Sin embargo, hubo igualdad de tratamiento con los defectos o virtudes que pudo tener el proceso. El Consejo de la Judicatura no encontró evidencia suficiente para invalidar el instrumento, a pesar de que algunos recursos prosperaron; la conclusión a la que llegamos es honesta, sincera, y es que el instrumento es válido y por tanto no hay base para anularlo”, expuso.González Villalobos señaló que todos los abogados que no fueron seleccionados deben ver en proceso en perspectiva y saber que en antaño los concursos “eran muy cómodos” porque ya se sabía quiénes iba a quedar. Pero ahora se generó una expectativa correcta, se sabía que todos los solicitantes tanto funcionarios judiciales como externos al Poder Judicial iban a recibir un trato igual y por ello se registraron 507 aspirantes aunque solo estaban en juego 56 plazas.Por tanto todos los que participaron sabían que nueve de cada 10 iban a quedar fuera pero “eso no significa que los que se quedaron fuera no tenga el perfil para ser jueces”, sólo significa que fue un proceso muy competitivo.“Un examen no determina una persona, es una fotografía de un día y ese día pudo haber sido un mal día. Hay muchos que se quedaron en el camino que tienen sin duda un perfil suficiente para ser juez a esas personas que por un mal examen, un mal día o un concurso se quedaron fuera o por las circunstancias ajenas que se presentaron, les decimos que sigan trabajando porque van haber otros concursos y cada vez se va a hacer mejor”, anunció.Actualmente en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, despachan al menos 14 jueces provisionales, es decir no han sido ratificados ni pasaron un concurso de oposición.En el Tribunal de Control están activos Adalberto Contreras Payán, Maribel Carrillo Mendoza, Félix Aurelio Guerra Salazar, Ramón Porras Córdova, Brisa Yadira Meraz Mendoza, Lizbeth Carmen Marbella Morales Barraza y Nancy Cristina Reyes Esquivel, esta última si pasó el proceso de selección y es jueza electa.En el Tribunal de Enjuiciamiento Myrna Luz Rocha Pineda, Evangelina Zúñiga Ortiz, María Isela Vázquez Granados, Alma Delia Nájera, Amelia Monserrat Camarillo Hernández, José Antonio Salinas Aguirre, Rosa Amelia Baylón Payán y Fernando Corral Soto. Él último de ellos si aprobó el concurso.El magistrado presidente dijo que a la fecha se han interpuesto dos juicios de amparos dos, uno en contra de la primera etapa del concurso y otro contra el resultado general del proceso. En último fue interpuesto por un juez provisional del Distrito Judicial Abraham González con cabecera en la ciudad de Delicias quien pidió no ser removido del cargo por la llegada de un nombramiento derivado del concurso de oposición.