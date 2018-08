Asaltos crecen un 42%

Ciudad Juárez— Los asaltos a tiendas de conveniencia en esta ciudad aumentaron 42.7 por ciento en un año, mientras que los robos subieron un 19 por ciento de acuerdo con los observatorios del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y la Mesa de Seguridad y Justicia de Juárez.Al tiempo que los empresarios han pedido más seguridad, se han equipado, pues la Asociación de Cerrajeros reporta un crecimiento importante en ventas de equipos de protección.Por su parte, la Fiscalía General del Estado señala que en la ciudad se denuncian apenas 4 robos de este tipo cada día.En esta ciudad se denuncia un promedio diario de cuatro robos a comercios con o sin violencia. Las tiendas de conveniencia son las más afectadas, donde el delito se incrementó un 42.7 por ciento en el último año.Esto de acuerdo con los observatorios del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), y el de la Mesa de Seguridad y Justicia de Juarez.De enero a julio de este año el Observatorio Ciudadano de Juárez del Ficosec documentó 868 querellas de empresarios afectados que acudieron ante el Ministerio Público, según publica en su página oficial de Internet.Estas cifras respaldan los señalamientos que hicieron agrupaciones de comerciantes el pasado martes para que las autoridades detengan la ola de asaltos y robos en sus negocios.La semana próxima se realizará una reunión para que los afectados aporten la información que tienen de los robos y asaltos que expresaron sufrir y desarrollar esquemas de contención, dijo ayer Jorge Nava, fiscal en la Zona Norte.La Mesa de Seguridad, a través de su dirigente Isabel Sánchez Quirarte, pidió a su vez a las cámaras empresariales denunciar los hechos ante la autoridad para conocer el tamaño real del problema.No obstante las cifras que maneja el observatorio de esa misma organización civil mencionan que tan sólo este año, de enero a julio, han sido robadas 451 tiendas de conveniencia, un 42.7 por ciento más que en el mismo período del año pasado.Las cifras de robo a comercio en general, con o sin violencia, se elevaron un 16 por ciento de enero a julio de 2018 en comparación con el mismo período de 2017, según el Observatorio Ciudadano Juárez de Ficosec.Este último menciona que, en dicho período, el año pasado se denunciaron 749 robos a comercios, 62 de ellos con violencia, mientras que el presente año la cantidad se elevó a 868, donde también 62 fueron violentos.Representantes de hoteles, restaurantes y bares, entre otros giros, demandaron el pasado martes en conferencia de prensa que las autoridades detengan a los ladrones que están afectando sus negocios.Criticaron que hay una respuesta poco efectiva en la prevención del delito y aseguraron no estar siendo escuchados en sus demandas.El fiscal Jorge Nava dijo ayer que no se tenía conocimiento de alguna solicitud por parte del grupo de empresarios, pero una vez expresado a la prensa, se acordó que el martes próximo sostendrán una reunión con los inconformes.Indicó que con excepción de los homicidios, el resto de los delitos de alto impacto no ha tenido un incremento, por lo que se requiere de conocer el sentido de las demandas de estos comerciantes.Sánchez Quirarte dijo que ese organismo propone un acompañamiento a los empresarios afectados para que denuncien en Fiscalía los delitos de que expresaron están siendo objeto.“Nos dicen que son muchos (los asaltos) pero observamos que no hay participación para denunciarlos, aunque no se tiene un cálculo de cuál sería la cifra negra de robo a comercios”, expuso la activista. (Miguel Vargas)2017749robos a comercios62con violencia2018868robos a comercios62con violencia [email protected] daccion.diario.com.mx

