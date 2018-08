Ciudad Juárez— Dieciocho estados de la República realizarán este jueves una movilización nacional para visibilizar la problemática de desaparición forzada en el país, dio a conocer Nancy Gocher Padilla, encargada de Comunicación de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).“En México, existen más de 37 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales y miles de familias buscándoles.Ante este contexto, las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) convoca a la movilización nacional “La Esperanza no Desaparece, Seguimos Buscando” para exigir la búsqueda efectiva e inmediata, implementación eficaz de la #LeyDesaparición, verdad, justicia y no repetición, dijo Gocher.Agregó que se realizarán acciones en los 18 estados en donde se encuentran colectivos del MovNDmx, como Coahuila, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Morelos, Baja California Sur, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México y QuerétaroEn Juárez, este jueves 30, cinco colectivos culminan las actividades que iniciaron el 30 de julio con una vigilia en el exterior del Museo de la Revolución de la Frontera a las 6 de la tarde.“El entrelazar diversos colectivos y estar unidos por una misma lucha es muy positivo, esta alianza no es algo que va a concluir, será el principio de algo más amplio y sólido”, dijo Silvia Méndez, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, colectivo que participa en la campaña #PorEllasyEllosNosUnimos.“Iniciamos esta campaña las madres y familiares de personas desaparecidas para visibilizar los rostros de sus hijas e hijos y hacer del conocimiento de la sociedad juarense que el Estado no ha sido capaz de localizar a las mujeres y hombres que se encuentran desaparecidos”, dio a conocer Cedimac, otro de los colectivos participantes.Las actividades que se llevaron a cabo este mes son: CEDIMAC, el colectivo Familias Unidas Por la Verdad y la Justicia, el CDHPN, Red Mesa de Mujeres y el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México.El martes desde temprana hora los rostros de las víctimas de desaparición forzada serán exhibidos en las pantallas del Gobierno Municipal.• Coahuila• Veracruz• Jalisco• Tamaulipas• Morelos• Baja California Sur• Michoacán• Sinaloa• Chihuahua• Morelos• Nuevo León• Zacatecas• Estado de México• QuerétaroEvento: Vigilia en conmemoración de las víctimas de desapariciónHora: 6 de la tardeDónde: Corredor de la 16 de Septiembre, frente al MurefDuración: 3 horas aproximadamente

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.