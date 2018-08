Ciudad Juárez— A dos días de que el letrero “La Biblia es la verdad, léela” sea retocado como cada dos años por la Iglesia Evangélica, se informó que serán tres récords mundiales los que se buscan establecer y uno más que se podría romper en Ciudad Juárez.Frank García, coordinador en el tema del World Guinness Records, destacó que los primeros dos serían la invitación más grande del mundo a leer la Biblia y la letra más grande en una palabra.La tercera marca dependerá de la cantidad de personas que se unan al evento para establecer ese logro como otro récord.Un cuarto más consiste en vencer la marca de la mayor cantidad de personas que envían un mensaje de texto simultáneamente, para el que se requieren más de 2 mil 193 personas, que sería el próximo 14 de septiembre.Este primero de septiembre en punto de las 6:00 de la mañana se espera que más de 2 mil personas de 70 congregaciones eclesiásticas más ciudadanía en general, acudan para retocar el mensaje que ha formado parte de la frontera por 31 años, informó Gabriel Andavazo, pastor de la iglesia El Triunfo de la Cruz.El entrevistado destacó que pese a que en todo ese tiempo no ha ocurrido un incidente cuando se pinta de nuevo el mensaje, se contará con equipo de primeros auxilios, baños públicos, comida y agua gratuita, además de que se espera el apoyo municipal con elementos de Seguridad Pública.El 14 se llevará a cabo un acto de concientización en la Plaza de la Mexicanidad relacionado con la importancia de reconocer el mensaje del cerro, en punto de las 5:00 de la tarde.También se recordó que el domingo 15 se realizará un evento protocolario a las 10:00 de la mañana en la falda del cerro, para que el mensaje pueda ser declarado como patrimonio de la ciudad y que sea reconocido con los primeros tres récords mundiales ya mencionados.De acuerdo con Andavazo el mensaje se elaboró en 1987 con sal, cal y agua; fue escrito sobre las rocas para no contaminar y desde entonces se le da mantenimiento cada dos años, el más reciente fue en 2016, cuando más de 2 mil personas participaron formando una cadena humana para subir los materiales y retocar piedra por piedra.“Queremos insistir en que las personas pueden tener una Biblia en casa sin ligarlo a la religión, no tiene que ser de una iglesia ni nada que ver con religión, es sólo insistir que se lea como un libro y los principios de vida que encuentre ahí van a ayudar a transformar esta comunidad”, expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.