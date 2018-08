Ciudad Juárez— Frente a una cámara no identificada, un hombre intentó asesinar a otro de dos balazos en la cabeza, según se muestra en un video difundido por la Fiscalía General del Estado.El intento de ejecución se registró en las calles Bocoyna y Carlos Amaya, en la colonia Anáhuac, alrededor de las 4:30 de la tarde.A pesar de los dos balazos que recibió en la cabeza, fue trasladado con vida al hospital, donde falleció a las 7:45 de la tarde.En la grabación se observa a un hombre que resbala luego de ser perseguido, mientras que otro se acerca con una pistola y le dispara en dos ocasiones.El atacante captado en video sigue prófugo.En la grabación se observa a un hombre que resbala luego de ser perseguido, mientras que otro se acerca con una pistola y le dispara en dos ocasiones.El hecho originó una intensa movilización de elementos de las diferentes corporaciones policiacas quienes acordonaron varias cuadras alrededor. Los guiadores fueron desviados a calles alternas.Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado procedieron al levantamiento de las evidencias balísticas en tanto que el lesionado fue trasladado a recibir atención médica a un hospital.Hasta ayer no se daba a conocer el nombre y edad del lesionado ni se habían reportado detenciones.Un hombre fue ejecutado anoche en las calles Satevó y Cañon de urique en el fraccionamiento Villa Residencial del Real, en el suroriente de la ciudad.La víctima quedó boca arriba a media calle después de que pistoleros le dieron alcance y le realizaron varios disparos.El aviso a las autoridades fue realizado alrededor de las 8:20 de la noche por vecinos del sector, quienes expresaron estar atemorizados al escuchar las detonaciones.Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal aseguraron la escena y además pusieron en marcha un operativo en el cual lograron ubicar a varios sospechosos, pero hasta anoche no se confirmaba si alguno de ellos fue el responsable del homicidio.A unas cuadras de distancia de donde ocurrió el hecho fue localizado abandonado un automóvil Ford Focus de color rojo, el cual presuntamente utilizaron los homicidas.

