'Ruegan' comerciantes por seguridad

Ciudad Juárez— Negocios establecidos en la periferia, plazas comerciales y corredores seguros son víctimas de una ola de robos con violencia, situación que motivó a ese gremio organizado a exigir la intervención de las autoridades municipal y estatal.Argumentaron que ya tienen 15 días en espera de que los jefes policiacos los atiendan, pero ante la falta de respuesta decidieron hacer pública la situación que enfrentan.En las incursiones no sólo afectan a los establecimientos, sino que alcanzan a los empleados y clientes de hoteles, moteles, restaurantes, estéticas, lavanderías y otros.Aunque los negociantes también participan con acciones de prevención como la instalación de sistemas de seguridad con cámaras, alarmas, contratación de guardias privados de seguridad y hasta mantener cerradas las puertas de sus negocios para seleccionar a quienes puedan entrar, calificaron la situación que viven como “complicada”.Cristina Cunningham, Martín Carlos García López y Elda Sáenz, líderes estatales y locales de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac); así como Roberto Kong, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, alzaron la voz por cientos de sus agremiados que fueron afectados por la delincuencia.Dieron a conocer, en una conferencia de prensa a la que asistieron unos 30 comerciantes, que desde hace tres meses sufren de ataques de ladrones, pero no sólo sus negocios, sino los empleados y hasta los clientes son asaltados.Tienen documentados poco más de 50 atracos cometidos por personas armadas con cuchillos o pistolas, pero saben que el número de afectados es mucho mayor, aunque omiten denunciar porque tienen miedo.Se quejaron, además, que la Policía municipal acude a los lugares atracados cuando se le llama con una demora de 10, 15 ó 20 minutos, tiempo suficiente para que los delincuentes escapen. Existen casos extremos de hasta dos horas de espera por parte de las víctimas.Desde hace 15 días solicitaron una audiencia con autoridades policiacas para exponerles la situación y exigirles que actúen, pero hasta ayer no recibieron respuesta.Aunque antes de junio pasado también se cometían asaltos, eran ocasionales, sin embargo desde entonces hasta ahora su frecuencia aumentó en forma preocupante.“El gremio (comercial) ha sido afectado fuertemente por la delincuencia que comete robos, asaltos, amenazan a los empleados con armas blancas y de fuego para llevarse las ventas del día, pero también las pertenencias de los empleados y de los clientes”, expuso García López.Ante lo que ocurre, solicitó a las autoridades acciones correctivas inmediatas, así como programas efectivos de prevención a favor del comercio en general porque hasta ahora no ha sido atendidas sus demandas de seguridad, por eso decidieron levantar la voz para que el reclamo le llegue a las autoridades.A pesar de que elementos de la Policía municipal sí realizan rondines de vigilancia preventiva, los atracos continúan, dijo.El fenómeno, indicó, tiene su origen en el crecimiento de la delincuencia en la ciudad.Cunningham Hidalgo comentó que desde hace 15 días solicitaron, a través de representantes del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), una reunión con autoridades policiacas municipales y estatales para exponerles la problemática y pedirles apoyo, pero hasta ayer no recibieron respuesta.Recordó que el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, anunció que en 15 días lanzaría un programa de seguridad preventiva, pero urgió a que lo haga de inmediato porque los comerciantes enfrentan “un montón de problemas” de seguridad.Acerca del reclamo, el titular del área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón, aseguró que las quejas que se reciben en la corporación son atendidas.Indicó que cuando los agraviados llaman a la Policía se acude y dan resultados con la detención de presuntos ladrones.“Sí las hemos atendido, incluso hoy (ayer) se detuvo a una persona que cometió un robo y el locatario tiene la certeza de la detención, no es una de gran impacto, pero si una que daña el patrimonio de empresarios, eso comprueba el trabajo de la Policía municipal en la protección de los comerciantes”, declaró.Acerca de la petición para reunirse con autoridades policiacas para exponer su situación, Sandoval Figón dio a conocer que habrá acercamientos en fechas próximas con los quejosos, pero reiteró que de manera individual se les da la atención que requieren en busca de los presuntos responsables.

