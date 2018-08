Ciudad Juárez— “El Cínico” es el apodo que las víctimas de robo violento pusieron a un hombre que atacó a por lo menos 10 negocios en las semanas recientes y cuya fotografía fue proporcionada por los afectados y difundida por El Diario el pasado lunes.“Es un cínico, un sinvergüenza, actúa con una normalidad que da mucho coraje, como si no estuviera haciendo algo malo”, comentó a condición del anonimato una de las personas que fueron afectadas por el individuo.Investigaciones de los propios comerciantes establecieron que el sospechoso es conocido como “El Waiko” o “El Joker”. Incluso agentes de la Policía municipal que atendieron algunos de los eventos que perpetró les dijeron que ya estuvo detenido por cometer el mismo delito, pero que ignoraban por qué estaba libre y atracando otra vez.El hombre mantiene en jaque a dueños y empleados de hoteles, moteles, farmacias y restaurantes, a donde llega y argumenta que pertenece a “La Línea” y que cada mes pasará por una cuota para no hacerles daño, pero mientras se lleva todo el dinero que contienen las cajas registradoras, reportaron comerciantes afectados.Entre los mismos dueños de negocios han intercambiado material gráfico e información y tienen la certeza de que se trata de la misma persona; además coincide la forma en que actúa.Representantes de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) dijeron ayer que “El Cínico” es uno de los ladrones más activos, pero no es el único ya que otras personas también atracan en los negocios.Cristina Cunningham Hidalgo, Martín Carlos García López y Alda Sáenz, líderes estatales y locales de ese organismo; así como Roberto Kong, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, exigieron a las autoridades que lo detengan ante el cúmulo de actos ilícitos que ha cometido.Confirmaron que algunos de los individuos que los roban se identifican como miembros “de uno y otro cártel”, pero no se tiene la certeza que así sea o que utilicen esa estrategia para generar miedo entre sus víctimas.Arturo Sandoval Figón, titular del área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), comentó ayer que la dependencia ya trabaja para identificar y capturar al sospechoso.Indicó que el caso está en manos de los agentes que integran la Unidad de Investigación de la Policía Municipal, quienes realizan las pesquisas necesarias para lograr su detención.

