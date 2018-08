Descartan pleito entre pandillas en ataque a fiesta

Ciudad Juárez— El hombre que presuntamente disparó en contra de sus primos, provocando la muerte de uno de ellos, argumentó no recordar nada debido a que al momento de los hechos se encontraba intoxicado con ‘crack’.En la diligencia realizada ayer en un Tribunal de Control no se estableció que el móvil del ataque estuviera relacionado con pandillas, como habían informado las autoridades.Josué Abimael Mota Mota fue acusado de homicidio y lesiones calificadas y como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva.En el parte informativo homologado redactado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se documentó que en los primeros minutos del domingo pasado se reportó al 911 detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en las calles Julio Acosta y Hernández Campos, de la colonia Revolución Mexicana.Al llegar a esa dirección la madre de las víctimas les dijo a los municipales que en el lugar se realizaba la quinceañera de su hija y minutos antes había llegado el sobrino de su esposo y le disparó a sus hijos.La testigo narró que ella se encontraba en el segundo nivel de la casa cuando empezó a escuchar gritos y bajó de inmediato, alcanzando a ver a Josué Abimael –quien vestía una playera de tirantes blanca, un short caqui y tenis blancos– y sin motivo aparente accionó un arma de fuego en contra de sus hijos.En el lugar murió una de las víctimas al recibir un impacto de bala en el cráneo y otro afectado sufrió un rozón en la cabeza y un impacto de bala en la ingle.Con los datos aportados por la madre los elementos de la SSPM iniciaron la búsqueda y en la calle Maclovio Herrera observaron a un hombre cuya media filiación coincidía, por lo que le marcaron el alto pero al percatarse de la presencia de los uniformados el civil trató de brincar un barandal para huir, sin embargo se logró su detención.La mamá de las víctimas fue llevada al lugar y reconoció a Josué Abimael Mota como el responsable del atentado, por lo que se formalizó su aprehensión, expuso un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar en una audiencia realizada ayer en la décima sala de la ‘Ciudad Judicial’.Mota Mota declaró ante el MP que el sábado por la noche compró ‘crack’ y lo consumió. Después vio una “bolita” –a varias personas reunidas– y recuerda que ahí estaban unas muchachas que se quejaban de haber sido golpeadas y corridas de una fiesta.Después él caminó y se encontró una pistola y la recogió; dijo no recordar que había utilizado el arma de fuego. La declaración fue leída por el fiscal al juez como parte de los datos de prueba reunidos en contra del presunto homicida.La audiencia de vinculación o no a proceso de Mota quedó programada para el próximo viernes a la 12:30 horas.

