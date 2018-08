Ciudad Juárez— A fin de dar a conocer la oferta educativa que existe tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, universidades de los tres países participarán en una expo el próximo 14 de septiembre en el Centro de Convenciones de El Paso.Dicho espacio reunirá a las instituciones educativas para promocionar las carreras a nivel técnico, licenciatura y de posgrado con las que cuentan, además de que también ofrecerán becas para estudiar en el extranjero.El evento es organizado por Educational Summit of the Americas, cuyo presidente, Felipe Galán, comentó que se trata de la segunda expo que se lleva a cabo y hasta el momento se tiene confirmada la presencia de 13 universidades.Por parte de México asistirán la UACJ, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas Puebla y el Instituto Tecnológico Autónomo de México.Mientras que de Estados Unidos estarán presentes las universidades de Arizona, Oklahoma, Sam Houston State University, Bastyr University, Southwest University, además del Next College Students Athlete, que ofrecerá programas para alumnos enfocados en el deporte.“Estas ferias son muy comunes en Estados Unidos y todas estas universidades vienen invitadas con sus programas internacionales, la ventaja es que en un mismo espacio van a poder encontrar varias opciones”, comentó Galán.“Ellos vienen con el objetivo de dar a conocer su oferta académica y programas de becas y financiamiento para reclutar estudiantes tanto de Juárez como El Paso y Las Cruces”, añadió.Se espera que UTEP, el Community College y la Universidad de Nuevo México confirmen también su presencia.El evento es gratuito y los interesados en asistir deben registrase a través de la página de Internet http://esaelpaso.com/student-registration, para contar con una base de datos y que las instituciones puedan dar una atención más personalizada.Se espera una asistencia de unos 600 estudiantes acompañados de sus familias.

