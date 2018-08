Ciudad Juárez— La falta de atención a las necesidades de los adultos mayores generará una crisis conforme continúe el cambio demográfico en la población, indicaron los expertos.Los programas para este sector de la población son de servicio asistencialista, pero se necesita intervenir para que se desarrollen en otros ámbitos, comentó Zuri Sadday Medina, ejecutiva de proyectos de Girasoles.“Para entonces nos van a generar crisis, y vamos a querer andar haciendo programas de desarrollo, de qué manera vamos a integrarlos a la sociedad, no estamos haciendo labor de prevención”, señaló Medina.De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en Ciudad Juárez se estima que hay una población de adultos mayores de 65 años y más, de aproximadamente 77 mil 127, que representa el 5 por ciento de 1 millón 462 mil 133, del total de la población de este municipio.Según Medina, en el 2050, la población mayor de 45 años tendrá un crecimiento de más del 350 por ciento, y México será un país con una población de adultos mayores.Con esta proyección, parte de las problemáticas en las que falta trabajar es en el desarrollo social de las personas y en las políticas públicas, indicó Medina.Por su parte, la maestra Rosa Olimpia, docente en el programa de Gerontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), coincidió en que los servicios que se ofertan para esta población tienen una visión asistencialista, y muchas veces no es lo que más necesitan las personas de la tercera edad.“Ellos necesitan otro tipo de intervenciones donde puedan ser activos, reinsertarse socialmente para que sean productivos”, afirmó la docente.Agregó que con los avances científicos y médicos se logró que las personas vivan más años y las personas tengan mayor esperanza de vida.Sin embargo, los adultos mayores les hacen falta tener lugares de esparcimiento para realizar actividades recreativas y físicas.“Hemos identificado que México el 30 por ciento de los adultos mayores son dependientes, el otro 70 por ciento son independientes de maneara funcional, es decir, que no tienen alguna discapacidad física”, agregó la experta.Pese a que hay alrededor de 60 gerontólogos dedicados al cuidado del adulto mayor en Ciudad Juárez, el sector salud aún no ubica la diferencia entre un gerontólogo y un geriatra, agregó la maestra.Además, en el campo dedicado al estudio de la vejez en México todavía es nuevo.Mientras que en el Estado de México el primer programa que se abrió fue en 2004, en Ciudad Juárez inició el programa de la Licenciatura en Gerontología en el 2011.“Los alumnos son los que buscan los vínculos con las instituciones o lugares dedicados al cuidado del adulto mayor, para brindar el servicio de manera integral”, confirmó la docente de la UACJ.Sin embargo, a los profesionistas en esta área, aún no se les abren las oportunidades para ayudar a desarrollar mejores condiciones de vida en este sector de la población.

