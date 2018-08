Causa consumo de hielo enfermedades diarreicas

Ciudad Juárez— En medio de la temporada de verano, autoridades de Salud hicieron recomendaciones sanitarias para que el consumo de hielo no se traduzca en enfermedades gastrointestinales, las más comunes de la época de calor.En días pasados, los sistemas de vigilancia epidemiológica informaron sobre un incremento en el número de enfermedades diarreicas agudas, sobre todo en niños y niñas, quienes son el grupo de población más vulnerable ante esta situación.De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el caso del manejo de hielo en bolsa, éste puede usarse directamente sobre el producto que necesite ser enfriado, siempre que la bolsa esté sellada y limpia.Colocarlo en recipientes limpios y utilizar pinzas en lugar de las manos para servirlo en las bebidas es una medida sanitaria importante para evitar enfermedades.Otro consejo de la dependencia para impedir la contaminación del hielo es verificar que si la bolsa posee fecha de consumo preferente o de caducidad, ésta no haya vencido.Adicionalmente, después de servir el hielo lo mejor es mantener cerrada la bolsa.Si el hielo se adquiere en barra, aconsejó Salud, es vital asegurarse de que no contenga materia extraña.No debe colocarse en contacto directo con el suelo y la mejor opción es utilizarlo para conservar alimentos que están crudos, indicó la dependencia.La autoridad explicó que, como si fuera de bolsa, el hielo en barra puede utilizarse para enfriar y mantener alimentos y bebidas ya preparados, pero debe mantenerse siempre en recipientes de cierre térmico, nunca expuesto.Respecto a la compra “a granel” de agua, la Secretaría de Salud indicó que el llenado de garrafones debe hacerse en un área cerrada o aislada del resto del establecimiento.Es recomendable vigilar que las instalaciones estén limpias, dio a conocer la dependencia.“Los envases que se utilicen deben estar limpios y que no hayan sido utilizados para contener sustancias tóxicas. Se debe colocar una tapa nueva y en su caso, un sello de garantía”, refirió.Cerciorarse de que la indumentaria de las personas que manipulan el agua esté limpia y en buen estado es otra de las sugerencias de las autoridades sanitarias para evitar enfermedades. (Fernando Aguilar)

