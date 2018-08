Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) no asume realmente la búsqueda de las personas desaparecidas cuando esa es su responsabilidad; son las familias las que se hacen cargo de esa labor en forma permanente, dijo Silvia Méndez, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN).Incluso desde el momento mismo de la denuncia, la actuación oficial del personal de la Unidad de Personas Ausentes no se traduce en una búsqueda inmediata, ni siquiera en la difusión de una pesquisa en los medios de comunicación, denunció Cristina Silva, hermana de Antonio Luciano Silva Bravo, desaparecido desde el 25 de julio del año en curso.Antonio Luciano es originario de Oaxaca y pretendía internarse a Estados Unidos sin documentación. Su intención era reunirse con sus familiares que radican en aquel país y quienes ahora realizan la búsqueda a distancia.La familia Silva Bravo dio a conocer que su hermano sólo estaba de paso por esta frontera, sin embargo los traficantes de personas dejaron de atender los llamados de la familia y Luciano ya no se reportó vía telefónica.La hermana de Luciano acudió a la FGE a interponer la denuncia y les explicó que residía en Estados Unidos, por lo que se complicaba su comparecencia personalmente para futuros trámites.Cuando la familia pidió a El Diario la difusión de una pesquisa se dieron cuenta que en la FGE no les elaboraron el documento con la foto y datos de Luciano.Pasaron más de 18 días para que la hermana obtuviera la pesquisa que ayer hizo llegar a esta redacción, vía correo electrónico, ya que la FGE aún no distribuye el documento oficial a través del área de comunicación social.Para Silvia Méndez, la respuesta de las autoridades –en los tres niveles de gobierno– no han cambiado a pesar de las décadas que se tiene padeciendo el problema de las desapariciones forzadas en Juárez.“A veces por falta de capacidades para poderlo realizar, a veces pretextando la falta de recursos, otras por la falta de voluntades”, planteó desde su perspectiva personal.“Yo veo que se ubican en períodos de cambios políticos, vienen los nuevos gobiernos, se están un sexenio y se van, pero la desaparición de personas va más allá, esta problemática está en la vida cotidiana de Ciudad Juárez, las autoridades todas, no han estado a la altura de la ciudadanía y el reclamo de las madres y las familias de los desaparecidos”, agregó.Agosto fue un mes de búsqueda de mujeres y hombres. Las familias que enfrentan la ausencia forzada de su ser querido realizaron durante 30 días diversas actividades con el objetivo de visibilizar las problemática de la desaparición forzada en Juárez.Mañana, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, diversos colectivos realizarán una vigilia en la explanada del Museo de la Frontera, donde retirarán las fotografías de sus seres queridos y nuevamente exigirán justicia.

