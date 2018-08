Ciudad Juárez— Motivadas por la falta de servicios públicos que enfrentan habitantes de la colonia Villa Esperanza, ubicada en el kilómetro 28 de la carretera a Casas Grandes, alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTE) elaboraron un ‘Ecosplit’ con materiales reciclables.Unas aspas, arena, piedras, una caja de madera, latas y botellas de refrescos y pintura negra fueron los artículos que las estudiantes usaron para fabricar el aparato que ayuda a bajar la temperatura en las casas en tiempo de verano, o a subirla en el invierno.Aurora Galaviz, Patricia Domínguez e Itzel Rentería, son los nombres de las alumnas de 17 años que con la ayuda de su maestra Aracely Reyes, en tres días desarrollaron este proyecto que durante el verano baja la temperatura de las casas siete grados centígrados.Debido a que funciona con un panel solar, no se requiere uso de energía eléctrica y es muy poca la cantidad de agua con la que trabaja, mientras que la producción de aire frío y caliente se activa térmicamente.Su uso requiere hasta un 90 por ciento menos de electricidad y la fabricación costó solamente 2 mil 300 pesos, por el panel que requiere, aunque el valor es muy por debajo de los 15 mil pesos que cuesta un minisplit.Este Ecosplit llevó a las alumnas a ganar el primer lugar en un concurso que se llevó a cabo durante el mes de mayo en la ciudad de Chihuahua, donde compitieron con 51 planteles más del CECyTE.Después acudieron a otro concurso nacional en Querétaro, donde ganaron el tercer lugar y obtuvieron el pase para otro evento que se realizará en Morelia, Michoacán a principios de diciembre, por lo que actualmente mejoran el diseño del enfriador y calentador.En este último certamen se escogerán a los 30 mejores proyectos para acudir a otra etapa a desarrollarse en Dubái.Ahora buscan patentar este producto para promoverlo entre los habitantes de esta zona del sur de Juárez, donde el 70 por ciento de las casas no cuentan con electricidad, agua y gas, a pesar que el frío y el calor son más extremos.“Nuestro proyecto es una alternativa viable para las personas que vivimos en esta área porque aquí tenemos que racionar el agua, no podemos darnos el lujo de dejar la llave correr como en otras colonias”, comentó Itzel Rentería.

