Ciudad Juárez— Consumir sal y azúcar en exceso favorece la aparición de complicaciones en el corazón y los riñones, advirtió el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Lo recomendable es solamente ingerir 5 gramos de sal al día incluyendo la que ya tienen los alimentos, dijo Óscar Castro Guevara, médico adscrito al Seguro Social.De acuerdo con el especialista, algunas personas pueden fácilmente llegar a exceder los 22 gramos al día, lo que supone más del doble de lo aconsejado para mantener una buena salud.En cambio, la porción ideal de azúcar estará en función de la condición y el estado de salud de cada persona, pero, señaló, también es común que la gente se exceda en su consumo.Según el experto, el excesivo consumo de sal trae consigo problemas como la retención de líquidos y un incremento en el peso, lo que lleva al hígado, los riñones y el corazón a tener que trabajar por encima de sus capacidades.“Para evitar los problemas que acarrea el consumo excesivo de sal es preciso dejar de lado los productos procesados, especialmente los quesos, la repostería y las carnes frías, así como la comida rápida”, aconsejó.Dijo que usar productos como la sal marina no tratada y consumirla en menor cantidad de forma paulatina son acciones que ayudan a mantener la salud.Estas recomendaciones surgen en un contexto donde, según reportó el IMSS hace algunas semanas, cerca de 3 mil juarenses se suman cada año a las estadísticas de personas que padecen hipertensión arterial.Cifras oficiales indican que este padecimiento lo sufre alrededor del 31.5 por ciento de la población adulta en el país.Además, pese a que las enfermedades del corazón son las principales causas de muerte en la ciudad y en México, una cuarta parte de las personas hipertensas en Juárez que reciben tratamiento en el Seguro Popular omiten el seguimiento médico.Este desdén se traduce en el hecho de que, según el Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (Oment), de 10 mil 934 hombres y mujeres hipertensos, 2 mil 878 no se cuidan.Estos datos se refieren únicamente a quienes fueron diagnosticados por medio del Seguro Popular o que llevan un tratamiento por medio de este proveedor de servicios de salud.

