Abandonados en 'El Chami' buscan hogar

Ciudad Juárez— Al menos 15 perritos de razas mestizas que están en el Centro de Bienestar Animal del Municipio se encuentran en búsqueda de un nuevo hogar, pues muchos de ellos fueron rescatados del maltrato o el abandono y hoy sólo buscan una familia que les dé amor.Liliana Valles, médico veterinario y jefa de dicho departamento, informó que en la ciudad es muy recurrente el abandono de mascotas; por ahora el centro provisional donde se encuentran está a su máxima capacidad, por lo que no es posible recibir más perritos ahí.“La forma para aceptar un perrito es que fue reportado, no tiene dueño, está en la calle sufriendo, es un caso verdaderamente severo; vamos por él, lo evaluamos y vemos qué tan posible es que se adopte y aquí permanece hasta que es adoptado”, dijo.Expuso que anteriormente se llevaban a cabo ferias y eventos donde se presentaba a los animalitos y se fomentaba la adopción responsable, de manera que ellos encontraban un nuevo hogar y podía fluir más la estancia de los perros, ya que por el espacio no se pueden tener grandes cantidades.Actualmente el departamento espera la apertura del Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio Independiente (RAMMI), para dar mayor cobertura a la problemática de los animales en condición de calle.Valles informó que previo a otorgar una mascota se revisan los domicilios de quien solicita una adopción y se toman en cuenta varios factores como el espacio de la vivienda y condiciones, para embonar el tipo de can con la familia.Narró que a inicios de esta administración este centro provisional nació para hacer valer el reglamento de protección de los animales domésticos, que fue aprobado por Cabildo en el 2007 pero fue “letra muerta” por casi 10 años.“Hay muchas situaciones que ponen en riesgo las vidas de los animales, su seguridad y muchas de maltrato animal que no están siendo sancionadas como debe de ser, entonces la idea fue que este reglamento no fuera letra muerta y las instrucciones del alcalde fueron que se hiciera valer”, dijo.También dio a conocer que cuando se acude al lugar denunciado y las mascotas están mal atendidas se da un aviso de sanción donde se estipula por escrito en cuántos días hay que corregir su situación.La funcionaria expuso que Bienestar Animal trabaja en conjunto con un departamento de Protección y Vigilancia de Ecología para atender y verificar las denuncias ciudadanas que llegan al 070.“Se acude para verificar si es una denuncia de negligencia o si es falta de limpieza o realmente de maltrato animal. Desafortunadamente tenemos muchísimas, una gran cantidad de llamadas que a veces el personal humano y el recurso es insuficiente”, dijo.Señaló que en ocasiones hay llamadas de gravedad en las que al acudir ya no se puede hacer nada por el animalito porque lo golpean, lo ahorcaron, le lanzaron agua hirviendo y quemaron su piel. Al igual que hay denuncias por casos menos graves como falta de higiene en patios o que no son atendidos por sus dueños.“Está contemplado en los artículos 13 y 14 del reglamento de Bienestar Animal, es una obligación del dueño tenerlos desparasitados, vacunados y darles atención médica. Si el perrito está enfermo no puede decir ni modo, que se muera, porque es su deber llevarlo a un médico veterinario”, mencionó.De acuerdo con Valles son cerca de 25 voluntarios quienes acuden de manera cotidiana para auxiliar en el cuidado de los canes, con consultas, los sacan a pasear, los bañan, dan tratamientos, socializan con ellos y les dan rehabilitación conductual por problemas etológicos (de comportamiento). (Abril Salgado / El Diario)