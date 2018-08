Migrantes saturan servicios de salud

Ciudad Juárez— En sólo un año, el número de migrantes atendidos por el Sistema Estatal de Salud en Ciudad Juárez creció 689.7 por ciento, revelan datos de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.Entre enero y julio de 2017, los servicios atendieron a 3 mil 937 hombres y mujeres no radicados en la ciudad, mientras que en el mismo período del año en curso, la cifra total de personas foráneas que han recibido atención médica pública asciende a 31 mil 092.La tendencia coincide con la registrada a nivel nacional donde en promedio, cada día se afilian al Seguro Popular 113 migrantes repatriados de Estados Unidos para recibir atención en clínicas y hospitales públicos nacionales que registran saturación.El crecimiento de atenciones a migrantes en la ciudad coincide con el repunte que reporta el Instituto Nacional de Migración (INM), que notificó sobre un importante aumento en el número de personas de origen mexicano repatriadas a través de Ciudad Juárez desde Estados Unidos.Sólo en julio de este año, 4 mil 600 personas fueron atendidas en el sistema estatal de salud en Juárez, en tanto que en el mismo mes del año previo el número de atenciones fue de apenas 181.La revisión de estas estadísticas permite advertir que el aumento en la cantidad de migrantes atendidos comenzó entre agosto y septiembre del año pasado, cuando de 333 personas auxiliadas en agosto este valor subió hasta 4 mil 853.Desde entonces, los meses siguientes han mostrado la misma tendencia y ninguno de ellos registra cifras menores a cuatro dígitos.En enero las atenciones sumaron 4 mil 003, mientras que fueron 5 mil 010 en febrero, 4 mil 578 en marzo, 4 mil 556 en abril, 4 mil 296 en mayo, 4 mil 049 en junio y 4 mil 600 en julio.El Diario pidió a la Secretaría de Salud una entrevista para conocer más detalles sobre el panorama estadístico, pero, hasta el cierre de esta edición, la solicitud no había sido atendida.Según el INM, en todo 2017 se registraron 5 mil 293 repatriaciones por Ciudad Juárez, mientras que en lo que va de 2018 ya suman al menos 6 mil 205 hasta junio.El alza en este fenómeno ocurre de forma concomitante con el endurecimiento de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump.De acuerdo con el último informe del Sistema de Protección Social en Salud, durante 2017 y el primer semestre de 2018, se afiliaron al Seguro Popular 61 mil 888 deportados de EU, equivalentes a unos 113 diarios.Adicional a esas altas, se ha revalidado la afiliación de 3 mil 775 personas repatriadas.La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental refiere que el 81.4 por ciento de quienes recurrieron a los servicios estatales o de Seguro Popular reportó saturación de hospitales.El quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, señaló que en las oficinas del organismo en la zona fronteriza los repatriados han emitido quejas por los servicios de salud, además de que tienen problemas para identificarse.“No traen prácticamente nada, solamente su vestimenta; les dan una hoja de repatriación a la que le ponen su foto. Ahí dice que esa persona viene de Estados Unidos y ya, es el único documento de identidad que tienen. No se pueden identificar. El Seguro Popular funciona, pero les funciona por un cierto tiempo”, manifestó.Largas esperas, dificultades con la acreditación, saturación y carencias orillan a que algunos acudan a clínicas privadas, lo que afecta su economía, indicó el especialista en migración José María Ramos. (Con información de Agencia Reforma)

