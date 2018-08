Ciudad Juárez— Factores como no respetar señales de tráfico, circular a exceso de velocidad, pasar el semáforo en amarillo y hacer semialto, han influido para ocasionar 3 mil 82 accidentes hasta la mitad de agosto, informó Alexandra Solís, vocera de la Dirección de Tránsito Municipal.Dicha cifra representa el 55.8 por ciento en comparación con el total de accidentes viales que se registraron durante todo el año pasado, de acuerdo con datos proporcionados por Solís.Destacó que de los motivos más frecuentes de faltas en los conductores, como es el exceso de velocidad, esto se ha detectado tanto en las vialidades regulares como en zonas especiales como áreas de hospital y escolares.“Respecto a las escuelas, se estacionan en doble fila y no le dan el pase a los peatones”, resaltó la vocera.También mencionó que entre los peatones los errores más comunes son caminar por la calle en lugar de hacerlo por las banquetas, además de que cruzan de manera imprudente a mitad de las vialidades.“La manera correcta y segura de cruzar es ya sea por el puente o cruce peatonal y si no se encuentra ninguno de estos en una calle por donde vayan circulando, siempre se tiene que cruzar por la esquina”, puntualizó.Solís reiteró que a estos errores se suman la falta de pericia al conducir y el uso del teléfono celular mientras se maneja o se camina, y agregó que “incluso caminando es un distractor que puede hacer tanto que nos atravesemos y ocasionar un atropello o provocar una caída al ir caminando o cualquier situación de ese tipo”.De acuerdo con archivos periodísticos a inicios de mes la DGTM lanzó a través de redes sociales una campaña de retos para que los automovilistas reflexionaran sobre diversos aspectos importantes al ir tras el volante, como no hacer uso del celular, colocarse del cinturón de seguridad, respetar la luz roja, hacer alto total, guardar distancia entre vehículos y no utilizar los cajones azules.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.