Ciudad Juárez— Es insuficiente la cantidad de maestros especializados en lengua anglosajona que el Programa Nacional de Inglés (PRONI) posee en las escuelas primarias de esta localidad. En entrevista Julián Serrano, coordinador de dicho programa, comentó que lo anterior se debe a tres factores: el bajo presupuesto con el que se cuenta, que no hay recurso humano calificado y que los maestros terminan dedicándose a mejores oportunidades laborales.A decir de Serrano existen cerca de 3 mil 200 primarias en esta localidad de las cuales el PRONI comprende hasta ahora únicamente 85 institutos en su totalidad. No obstante, comentó que están trabajando en compañía de la Subsecretaría de Educación para amplificar la cifra de los educadores de inglés que abarca dicho programa. Dicha dependencia dio a conocer que este día a las nueve de la mañana serán capacitados e incorporados 100 nuevos maestros para el próximo ciclo escolar.“Cerca de entre 13 mil a 15 mil (estudiantes se verán beneficiados con estos nuevos docentes”, dio a conocer el coordinador de PRONI. Dicho programa lleva operando desde hace siete años en esta localidad. En 2011 comenzó con algunas escuelas piloto y se fue ampliando la cobertura.“En Juárez somos un equipo de trabajo que somos cuatro personas. Están ahorita asignados ya setenta maestros que fueron elegidos a través de un proceso de selección. Los maestros, desde que un servidor entró, básicamente cumplen con básicamente tres cosas: que tenga estudios superiores, que tenga experiencia en docencia y que tenga conocimiento en la lengua inglesa”, comentó Serrano.“Si cumplen con esos requisitos, se les habla para una cita en donde ellos mostrarán habilidad en inglés, hagan una muestra de aproximadamente 20 minutos o media hora. En base a eso se define si se elige al maestro o no. Básicamente fue como se decidió que estos 70 maestros van a ser capacitados (este día)”, puntualizó.Asimismo, la Subsecretaría de Educación y Deporte dio a conocer que docentes, directivos y autoridades educativas elaboran con ayuda del PRONI la planeación y estructuración de los temas que se trabajarán en las aulas de clase con el Nuevo Modelo Educativo.

