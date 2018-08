Llaman a denunciar venta de perros y gatos

Ciudad Juárez— La venta de perros y gatos bajo cualquier circunstancia en la ciudad, constituye un delito que el Departamento de Bienestar Animal del Municipio exhortó a denunciar.De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos de Juárez, la reproducción, exhibición y comercialización de animales sólo están permitidas a través de criaderos profesionales registrados ante la unidad del Municipio.“A veces por ignorancia las personas piensan que sus perritos que son de raza los pueden cruzar y los pueden vender y eso ya no está permitido, lo marcan las reformas a la Ley de Bienestar Animal del 2016”, explicó Liliana Valles, jefa de dicho departamento aquí.Dentro del mismo artículo se puntualiza que “es considerado criadero aquel donde existen más de tres animales de la misma especie donde predomina la hembra”.Tal reglamento señala que dichos criaderos deben cumplir con una licencia de funcionamiento vigente, así como instalaciones adecuadas, tener mantenimiento y dar protección contra las inclemencias del tiempo, cumplir con normas de higiene y seguridad, tener control de la reproducción, así como contar con el espacio exclusivo para la crianza de animales (Fracc. I a Vl).También destacó que en estos establecimientos no se permite la reproducción de las hembras en cada época de celo, sino únicamente se puede tres veces durante la vida del animal y deben estar marcados con microchip y tener una bitácora médica que permita identificar que no está siendo usado como pie de cría.Valles expuso que la dependencia realiza operativos para detectar este tipo de situaciones y que hace tiempo se identificó la venta clandestina de cachorros en el estacionamiento de un supermercado en la avenida Ejército Nacional.“Ahorita sí, sí hay venta, pero es una venta clandestina que se pone por esa zona, en la esquina o muy escondidos, y los venden uno por uno y argumentan que ignoran la ley cuando sabemos que hay muchos que se dedican a comprar y reproducir perritos de raza para venderlos y eso ya no puede ser más que de una forma controlada”, dijo.En el capítulo noveno “De la Reproducción, Exhibición y Venta de Animales”, compuesto por tres artículos, se prohíbe la venta de animales a menores de 14 años si no están en compañía de un adulto que se asegure de la adecuada subsistencia y buen trato a la mascota.“Por ningún motivo se venderán animales sin el certificado expedido por médico veterinario, que acredite un buen estado de salud general del animal, su inmunización y desparasitación, así como tampoco podrá realizarse exhibición y venta de animales en la vía pública”, estipula el artículo 49.Cabe mencionar que este Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez fue publicado el 18 de julio de 2007 en el Periódico Oficial del Estado, tras un acuerdo aprobado por el ayuntamiento el 24 de mayo del 2007.La funcionaria resaltó que de presenciar la venta de animales se debe denunciar al 070 en la Dirección de Ecología o solicitar una unidad de Seguridad Pública al 911, ya que las mascotas deben ser puestas bajo resguardo, aseguradas y puestas en adopción.En cuanto a la adopción, el reglamento también establece que las mascotas deben ser entregadas esterilizadas, con vacunas múltiples contra enfermedades y desparasitadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.