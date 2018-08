Respira 'El Chami'; plantan 500 árboles

Ciudad Juárez— Con la siembra de 500 árboles en lo que va del año es como se ha intentado dar de nuevo un respiro a El Chamizal, considerado el máximo pulmón de la ciudad, y que ha perdido grandes cantidades de árboles a causa de las plagas.Son 300 fresnos y pinos afganos, más 200 árboles frutales de duraznos, chabacanos y manzanas los que ahora forman parte del panorama de un millón 100 mil metros cuadrados que mide este parque, informó Edmundo Urrutia Beall, titular de la Dirección de Parques y Jardines.“El Chamizal tiene casi 10 mil árboles actualmente, es un dato muy interesante, con la helada del 2011, de 17 mil árboles que tenía nos fuimos a 9 mil 556, es el dato que tenemos del último censo”, expuso.Destacó que el 95 por ciento de los olmos que hay tiene tres tipos de plagas endémicas: pulgón, escarabajo y gusano descortezador, que se come la estructura interna de los troncos y no está a simple vista.“Se dispersan de forma muy rápida las plagas, tienen muchos vectores que los transportan de un lado a otro, uno de ellos es el viento, los aires fuertes que hay aquí, los pajaritos que andan comiendo insectos de diversas especies y esos son los que mueren precisamente, y muchos insectos que son benéficos, si les echa uno veneno no sólo mata la plaga, se mata todo”, dijo.El funcionario mencionó que toda la ciudadanía debe de estar consciente de que todos los venenos impactan la salud de los humanos, razón por la que nunca se fumiga en el parque con excepción de casos específicos como garrapatas, dengue o chikunguña, pero se hace bajo medidas como acordonar las áreas y resguardarlas por el impacto que el veneno puede generar a los niños principalmente.“Nosotros lo que hacemos es tener una biodiversidad ecológica de distintos árboles y paulatinamente hemos retirado los olmos que están plagados, los estamos cambiando”, mencionó, y agregó que la finalidad de los árboles frutales, que se plantaron hace un mes, es crear los insectos que se comen a las plagas.Finalmente informó que el éxito de los 500 árboles plantados se conocerá hasta el 2019, aunque por ahora el de las especies frutales va en un 70 por ciento, y todo es con el fin de reponer el daño ecológico y reforestar el parque.De acuerdo con archivos periodísticos, al menos 300 árboles han sido retirados por plagas y se han reemplazado por pinos en el último año. Doscientos de ellos fueron talados en el área verde general y cerca de 70 en el interior del Museo de Arqueología.Datos también indican que en el 2015 se cortaron alrededor de 270 ejemplares alrededor de El Chamizal, mismos que tenían una antigüedad de hasta 20 años, pero fueron retirados por daños.300 fresnos y pinos afganos200 árboles que darán duraznos, chabacanos y manzanas

