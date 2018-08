A sus 96 años ayuda a compañeros a subsistir

Ciudad Juárez— María del Refugio Villa apoya a adultos mayores desde hace 45 años en la colonia Francisco Villa.Con problemas para caminar y escuchar a sus 96 años, “Cuquita”, como le dicen sus amigos, cada semana se reúne con 22 personas en una colonia ubicada al norponiente de la ciudad para realizar trabajos manuales que les ayudan a subsistir.Actualmente, es coordinadora en un consejo para adultos mayores que apoya el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde hace 35 años.Después de laborar algunos años en su casa con personas de la tercera edad, su trabajo fue reconocido y tomó la responsabilidad de iniciar como coordinadora del consejo.“A mí me nombró coordinadora de los adultos mayores el expresidente Jaime Bermúdez Cuarón, desde entonces ayudo en lo que puedo; a mis compañeros los veo como parte de mi familia, los amo como amo a mi familia”, comentó María del Refugio.Dentro de las actividades que ha desarrollado en la comunidad se encuentra la apertura de una escuela de nivel preescolar que se estableció en su casa hace más de 40 años, gracias a que prestó parte de su terreno, y aunque un tiempo después se cambió a otro lugar, las actividades altruistas no cesaron.Desde que decidió dedicarle su vida al servicio comunitario, una de las prioridades fue brindarle salud a los moradores de la colonia.En su casa hizo un espacio para establecer servicio médico, y a partir de ese momento, dijo María del Refugio, se empezó a reproducir el modelo de asistencia médica que ella inició.Sin embargo, la entrevistada comentó que la realidad ahora es otra pues en el consejo ya no cuentan con un médico y para ella es una prioridad que se atienda a las personas que se reúnen en su casa.La única ayuda que reciben del DIF es una despensa de manera bimensual, y en algunas ocasiones reciben material para realizar actividades manuales.Dora Elia Galván tiene ocho años asistiendo a las reuniones en la casa donde se realizan las reuniones, ella vive sola y no tiene trabajo ni una pensión, sólo vive de la venta de los artículos que teje.Hace aproximadamente dos años Dora Elia tropezó con una piedra en la calle donde vive y se golpeó, a raíz de ese accidente le detectaron cuatro tumores en la cabeza que la dejaron hospitalizada durante seis meses en la ciudad de Torreón, Coahuila.Para ella, una de las prioridades que se deben atender es la pavimentación de las calles de su colonia, porque debido al deterioro de las calles ella sufrió ese accidente, comentó Dora Elia.Además de la falta de material para realizar manualidades, los integrantes que se reúnen ahí expresaron que en el lugar sólo cuentan con abanicos para mitigar el calor.A su vez Manuel Montoya Sosa tiene 13 años asistiendo a las reuniones semanales; de esos años, alrededor de ocho tiene sin recibir de parte del DIF material para realizar sus actividades.María del Refugió comentó que también necesitan que el servicio de Limpia acuda más seguido porque enfrente de su casa está la basura acumulada.Actualmente el consejo se reúne los miércoles de cada semana; ahí María del Refugio, pese a las carencias, aún recibe con gusto a los integrantes como hace 45 años. (Verónica Domínguez / El Diario)

