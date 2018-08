Cae afluencia para tramitar licencia de conducir

Ciudad Juárez— Ha caído en agosto la expedición de licencias de conducir debido a los gastos de temporada, aseguró Ricardo Cordero Ramírez, titular de licencias digitales.Aunque el funcionario dijo que es muy temprano para dar una cifra exacta de las personas que han asistido durante este mes a la dependencia, refirió que el número se ha mantenido entre las 160 y 170 personas diarias cuando regularmente el rango es de 200. Por tanto, mencionó que intentó que la Secretaría de Hacienda permitiera realizar descuentos a los ciudadanos para que no decayera el número de asistentes. No obstante, dicha dependencia se negó.“Nosotros como buscamos que el descuento que normalmente se hace año con año en diciembre se implementara en lo que fue julio, agosto y septiembre pero la Secretaría de Hacienda no lo autorizó. Entonces los precios son los mismos en lo que va de todo el año”, comentó Cordero.“Pienso que se debe a los gastos que tuvo toda la gente de inscripciones, de libros, de uniformes y las vacaciones. Periódicamente estuve checando los años anteriores, y este mes es un comportamiento bajo en los últimos cuatro años. Los meses de agosto y septiembre son relativamente bajos, y empieza a repuntar en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero”, agregó el funcionario.Mencionó que la actividad que más se ha presentado en cuanto a licencias se ha dado de parte de los menores de edad que a través de sus padres se han hecho recientemente de un vehículo para trasladarse a sus institutos educativos. A su vez hizo una invitación para que escuelas y empresas consideren solicitar la unidad móvil.

