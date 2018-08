Ejecutado era de los más buscados por la DEA

Ciudad Juárez— Uno de los hombres más buscados por las autoridades norteamericanas fue ejecutado ayer frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), minutos después de quedar libre de la acusación de balear un negocio en la calle Valle del Sol.El asesinado afuera de un despacho de abogados mientras buscaba asesoría jurídica fue identificado como Miguel Iglesias y/o Miguel Ángel Villegas López.Extraoficialmente agentes señalaron que otra de sus identidades es Mario Alberto Iglesias Villegas, alias ‘Terremotito’, ‘El 2’ y ‘Delta’, que está en la lista de los 24 más buscados por la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, según sus siglas en inglés).La ejecución se presentó al mediodía frente a las instalaciones de la FGE en la Zona Norte y apenas a unos metros de la Estación Universidad de la Secretaría de Seguridad Pública; pese a que las detonaciones cimbraron el sector, los agresores escaparon sin ser detenidos.El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, peritos investigadores y policías ministeriales y hasta Tránsito, pero no se observó un operativo para dar con el paradero de los responsables.Usuarios de la Fiscalía que esperaban hacer trámites en el exterior, se tiraron al piso en medio del pánico, al escuchar por lo menos cuatro disparos de arma de fuego.De acuerdo con carpetas de investigación de la Policía Ministerial, el asesinado trabajaba para Antonio Torres Marrufo ‘El Jaguar’.El 24 de abril del 2012 su nombre fue incluido junto con el de otros 23 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, por los que se ofrecía una recompensa debido a que estaban acusados de conspiración para introducir y distribuir cocaína a Estados Unidos, lavado de dinero y conspiración para asesinar a ciudadanos americanos en México.Iglesias Villegas fue detenido el 24 de agosto por policías municipales, tras disparar contra la fachada de un negocio ubicado en la avenida Valle del Sol, pero fue liberado en la mañana de los separos de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte.Un agente estatal que pidió no revelar su nombre informó que hace días había sido detenido, pero fue dejado en libertad por instrucción del primer Comandante Arturo Zuany.Ayer, su cuerpo quedó tendido boca abajo. Al poco tiempo el lugar fue sitiado por los elementos forenses que recogían las evidencias.Hace un mes y medio, un hombre que fue detenido por acompañar a otro que fue ejecutado en un bar, fue atacado a balazos y murió junto con su madre al salir de la Fiscalía.Ese doble homicidio ocurrió el pasado 21 de junio en las avenidas Óscar Flores y López Mateos, cuando viajaban a bordo de una camioneta Jeep Compass.El vocero de la Comisión Estatal de Seguridad, Julio Castañeda, dijo que tras la balacera se emprendió un operativo, como se realiza en todos los homicidios, pero no hubo detenidos. (Staff / El Diario)

