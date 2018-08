Exhiben armas de gran calibre; amenazan con más homicidios

Una nueva pugna interna entre pandillas criminales surgió el domingo, según videos que circulan a través de redes sociales, donde advierten que aumentará la violencia en la ciudad.Personas que se autoidentifican como miembros de la pandilla Artistas Asesinos (AA) en un video colocado en redes sociales muestran un arsenal y amenazan con utilizarlo en contra de integrantes de ‘Los Mexicles’.De acuerdo con un análisis de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), ambos grupos delincuenciales forman parte en esta localidad del Cártel de Sinaloa y tienen su presencia en la zona oriente de la ciudad.De confirmarse la veracidad de los videos –que ya son investigados oficialmente– el Cártel de Sinaloa sería la segunda organización delictiva que se divide en la ciudad este año por conflictos en su estructura organizacional.Desde mayo pasado las pandillas ‘Barrio Azteca’ y ‘La Línea’, que funcionaban como brazo armado del Cártel de Juárez, también se dividieron, según informes proporcionados por la FGE.Como consecuencia, el control de sus actividades se ha debatido con sangre en las calles, principalmente en el norponiente, donde concentran su estructura delincuencial.La Fiscalía señala que de esta primera división se derivan al menos 600 ejecuciones aquí en los últimos cuatro meses.Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, dio a conocer ayer que las Unidades de Inteligencia y Cibernética de la Fiscalía, abrieron una investigación para confirmar o desmentir si es real el origen del material gráfico que comenzó a difundirse el pasado domingo por redes sociales, donde se evidencia una ruptura entre las pandillas ‘Artistas Asesinos’ (AA) y ‘Mexicles’.Los AA se conceden la autoría del video en que exhiben el arsenal dentro de una bodega y mencionan que “al topón” —un enfrentamiento, hasta donde tope, es decir hasta que alguno de los contrincantes quede muerto— utilizarán el armamento contra pandilleros de “Los Mexicles”, a quienes, según refieren, les enseñaron a trabajar, y ahora les “muerden la mano”.El fiscal Nava dijo que, previo a este video, no hay señales que sustenten una división interna entre ambas pandillas, como se dio en el caso de ‘Los Aztecas’.Por ende no hay una alerta entre las corporaciones hasta en tanto no confirmar si el material difundido en redes sociales tiene datos verídicos, indicó.“No tenemos todavía la certeza de que sea verídico pero no se descarta ninguna posibilidad… ya están en investigación (los videos) una vez que avancemos podemos determinar si es verídico o si únicamente se trata de algún distractor con el ánimo de proporcionar mala información”, mencionó el funcionario.Reiteró que no se tienen antecedentes de alguna pugna o motivos para suponer que se haya originado rivalidad entre los grupos conocidos como ‘Doble A’ y ‘Mexicles’.En el caso de la pugna entre ‘aztecas’ varios detenidos por la autoridad ministerial anunciaron la existencia de la división interna, pero no en esta ocasión, según el funcionario.En el video en cuestión se observa a una docena de personas que se identifican con los ‘Artistas Asesinos’ que utilizan máscaras y cubrebocas y sostienen armas largas. A sus espaldas tres vehículos con estrobos encendidos.En un segundo filme se observan en el piso del mismo lugar unas 30 armas de varios calibres, largas y cortas, y se escucha la voz de uno de los que amenazan al grupo mexicles. “Ya se les olvidó de quién es la plaza... quién los enseñó, de quién han aprendido, perros de mierda”.En otro video la misma voz menciona frente a una manta el mensaje dirigido a ‘Mexicles’: “La tierra es de quien la trabaja, aquí estamos los Doble A”, señala.

