Ciudad Juárez— El supuesto líder de la pandilla de “Los Aztecas”, Luis Carlos Guerra García, detenido por agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) por delitos de narcomenudeo y puesto en libertad tres días después, ya no formaba parte de esa estructura delictiva, aseguró Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte.Luis Carlos Guerra García fue detenido el pasado miércoles 22 de agosto por parte de elementos de la CES después de que se recibió un reporte al 911.Según un boletín de prensa se denunciaba la presencia de un individuo armado en las calles Juan de la Barrera y 2 de Abril de la colonia La Joya, a bordo de un automóvil Seat Ibiza con matrículas EKS-9347 del Estado de Chihuahua.Al abordar al conductor, Luis Carlos Guerra García, le localizaron tres dosis de heroína con un peso neto de 5.26 gramos así como una pistola calibre .40 con un cartucho útil en la recámara.También un cargador con nueve balas del mismo calibre y en la bolsa del pantalón al parecer llevaba otro cargador con 10 cartuchos útiles también .40, según se informó por la corporación.El fiscal Jorge Nava informó que a esta persona se le consignó ante un juez por los delitos de narcomenudeo y portación de armas, pero ambos delitos se pueden llevar en libertad, que fue lo que decidió el juez del caso.Indicó que se buscaron más antecedentes donde efectivamente el sujeto había pertenecido a la pandilla de “Los Aztecas” y formaba parte de la estructura con rango; no obstante se separó de esa actividad y no fue posible inculparlo por otros delitos, según explicó Nava López.“Esta persona está al margen de las actividades (de la pandilla) actualmente; se iniciaron todo tipo de investigaciones para tratar de vincularlo hacia hechos recientes, sin embargo, no hay antecedentes para ello”, afirmó el fiscal.

