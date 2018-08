Ciudad Juárez— Los adultos mayores son un sector de la población que enfrenta discriminación y abandono.De acuerdo con Zuri Sadday Medina, ejecutiva de programas de la organización Girasoles, socialmente esta población no tiene oportunidad de desarrollarse debido a múltiples factores como las carencias económicas, problemas de salud, discriminación y falta de políticas públicas.“Este sector de la población son los que pueden entrar en la categoría de mayor discriminación por diferentes motivos como género, por edad o cuestiones de salud”, comentó Medina.“Los adultos mayores son discriminados de manera múltiple y enfrentan carencias económicas. Las mujeres son más discriminadas no sólo por la edad, sino de manera adicional tienen un factor que abona a la discriminación: el hecho de ser mujeres”, explicó Medina.De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a nivel nacional el 88.4 por ciento de los adultos mayores se sienten discriminados por su edad.Medina comentó que existe el efecto dominó que inicia desde que los adultos mayores son retirados de manera voluntaria o involuntaria del campo laboral, porque genera una circunstancia de vulnerabilidad económica debido a que ya no tendrán un ingreso fijo.“Entonces, viene por un lado la exclusión del campo laboral y en automático un perjuicio en el aspecto económico para ellos”, señaló Medina.Posteriormente, cuando empiezan a perder a sus familiares o amigos de su edad se aíslan, y en el entorno familiar la relación con los hijos es muy distinta, es decir que por las actividades que realizan los excluyen o desatienden y esto genera un fenómeno de aislamiento, que los vuelve huraños o de mal carácter, explicó la experta.“El problema de la vejez no lo hemos visualizado como sociedad, por eso no lo hemos exigido al Gobierno. Como todavía no nos aplasta y no la tenemos encima no hemos reaccionado”, lamentó Medina.“Como sociedad ya no les estamos dando la oportunidades para que sigan desarrollándose, de los 60 a los 80 años convertimos las personas en un bulto”, comentó.Agregó que entre menos tiempo de productividad, su estado de salud mental y físico se deteriora debido al aislamiento.En Ciudad Juárez hay alrededor de 140 mil derechohabientes de 60 años en adelante.Pese a que el apoyo a los adultos mayores se centra en muchos programas asistencialista, se ha dejado a un lado el desarrollo humano, señaló Medina.Agregó que este sector de la población no solo tienen necesidad de comer y vestir, también existe una falta de política pública que deben considerar el desarrollo integral de un sector poblacional.