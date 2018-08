Atiende Municipio la mayor cantidad de migrantes en 5 años

Ciudad Juárez— Con atención, Isidro escucha al funcionario municipal que le explica el apoyo que se le puede dar, él quiere llegar hasta Acapulco, Guerrero, pero cuando le dicen que el viaje hasta la Ciudad de México está cubierto, interrumpe y dice que está bien, ahí es a dónde quiere ir después de ser deportado.El hombre de 29 años quiere ver a su familia, la mayoría habita en ese puerto, pero ya una vez en la capital del país sabrá mejor qué hacer.“Es difícil, pero trataré de regresar (a Estados Unidos)”, comenta mientras arregla sus pocas pertenencias.Con el incremento en el número de personas repatriadas por Ciudad Juárez, también las solicitudes de apoyo crecieron en la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, donde se atiende a migrantes.De hecho, del primero de enero al 24 de agosto se dio apoyo a 4 mil 887 migrantes nacionales, la cifra más alta en los últimos cinco años.Al menos tres de cada 10 migrantes que son repatriados por esta frontera intentan regresar a los Estados Unidos, se quedan en la ciudad o se les pierde la huella ya que ninguna instancia les da seguimiento más allá del apoyo para que regresen a sus lugares de origen.La única referencia con la que se cuenta para saber si regresaron o no a sus lugares de origen es el intercambio de información con la empresa de transporte foráneo que presta el servicio, explica el director de Derechos Humanos del Municipio, Rogelio Pinal Castellanos.Comentó que, al igual que el Instituto Nacional de Migración (INM), en la dependencia municipal creció el número de personas que acuden en busca de apoyo y en lo que va del año ya se sobrepasó cualquier índice registrado.El INM reportó que mientras durante todo el 2017 se repatriaron a 5 mil 293 personas por Ciudad Juárez, en lo que va de este año esa cifra llegó a 6 mil 205, de las que 900 son originarios de esta frontera.De igual forma, la afluencia de migrantes en busca de respaldo en la instancia municipal se incrementó.Hasta el pasado viernes fueron 4 mil 887 repatriados los que fueron atendidos, de los que 4 mil 417 son hombres y 470 mujeres, entre ellos 38 menores de edad, 32 del sexo masculino y seis de femenino, reporta Pinal Castellanos.La ayuda principal que se les brinda es un boleto para su lugar de origen, aunque el límite económico pone uno geográfico, ya que el monto mayor es de mil 500 pesos, con lo que alcanzan a llegar a la Ciudad de México.Si quieren ir más al sur, entonces deben solicitar recursos al Gobierno del estado, quien aporta la cantidad necesaria para enviarlos, por ejemplo, hasta Yucatán en dado caso.Acerca de los que no regresan a sus lugares nativos, se tiene la creencia –basada en al experiencia– que la mayoría intenta cruzar de nuevo a Estados Unidos, principalmente porque ya no tienen familia en México.Si se quedan aquí, ya no se les sigue la huella.Al igual que Isidro, una veintena de repatriados llegaron ayer a las oficinas municipales en busca de apoyo, ahí se les dio una explicación acerca de la ayuda para transporte y cómo podían obtenerla.Los connacionales tuvieron algunos minutos para decidir qué hacer.“Creo que me iré (a Zacatecas), pero regresaré, allá no hay trabajo y acá (Estados Unidos) gano para mi familia”, comenta Juan, otro de los mexicanos devueltos por autoridades estadounidenses, mientras comparte su decisión con otros migrantes.Por su parte, la subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte del Gobierno del Estado reportó que con el fin de que pudieran regresar a sus lugares de origen personal de la dependencia entregó durante junio, julio y lo que va de agosto pasajes de camión a 91 migrantes mexicanos repatriados, los seis más recientes fueron aportados ayer.“Tan solo el 17 de agosto hubo 10 migrantes repatriados a quienes se les apoyó para que regresaran a Guerrero”, comentó Rogelio Loya, jefe del departamento de Programas Sociales.Explicó que debido a que los migrantes repatriados no traen documentos, empleados del INM les tramitan la CURP y la carta de repatriado, que son los documentos necesarios para solicitar el boleto.“Se les apoya para que regresen a sus lugares de origen. Sabemos en el estado de vulnerabilidad que llegan: sin documentos, sin manera de comunicarse a sus hogares, y aquí los apoyamos con estos pasajes”, agregó.Durante julio se entregaron 47 pasajes a migrantes que se dirigían a Michoacán, Ciudad de México, Toluca y Oaxaca.Después de entregarles un kit de limpieza, trabajadores del departamento de Programas Sociales ayuda a los repatriados a comunicarse con sus familias, pues cuando son deportados los despojan de sus pertenencias y documentos.Incluso, algunos de ellos no contaban con el número telefónico de algún familiar.Año Hombres repatriados Mujeres repatriadas total2014 3, 917 567 4, 4842015 3, 275 572 3, 8472016 3, 390 509 3, 8992017 1, 515 308 1, 8232018* 4, 417 470 4, 887* Hasta el 24 de agostoA dónde regresan• Oaxaca • Chiapas • Michoacán • Guerrero• Veracruz • Ciudad de México • Toluca