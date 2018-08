Ciudad Juárez— En un contexto donde el envejecimiento de la población es cada vez mayor, el sector público de salud en Ciudad Juárez cuenta con un solo geriatra o especialista en la atención médica de los adultos mayores, advierten datos oficiales.De acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais), este geriatra está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Según los últimos registros oficiales del Sinais, en el estado de Chihuahua laboran tres especialistas de este tipo: uno en el municipio de Chihuahua, otro en Juárez y uno más en Jiménez. (Fernando Aguilar)La Secretaría de Salud no cuenta con ningún personal de este tipo, mientras que al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están adscritos dos.La ausencia de más geriatras sucede en una ciudad donde viven, según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), alrededor de 77 mil 127 adultos mayores de 65 años.Esta cantidad representa alrededor del 5 por ciento de la población total del municipio de Juárez, que para Conapo se aproxima a 1 millón 462 mil 133 personas según las estimaciones que realiza a partir del último censo.En el marco del Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de la sección de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, considera que esta situación es preocupante.“La geriatría es importantísima”, señala. “La población está incrementándose de una manera muy importante y la realidad es que no estamos preparados ni siquiera con técnicos en gerontología, que sería un equivalente muy saludable para esto”.Entre otras cosas, la insuficiencia de geriatras tiene su raíz en la ausencia de suficiente interés de parte de los nuevos médicos en formarse en esta especialidad.Una clara muestra de la reducida oferta de la especialidad en las instituciones médicas es la cantidad de plazas de geriatría ofertadas en el país.Datos de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) indican que en el marco del XLI Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas 2017 fueron ofertadas 139 plazas para mexicanos y otras 4 para extranjeros.“Lo que pasa es que la geriatría es una especialidad mal pagada, mal atendida. No es muy atractiva por la cuestión cultural. La mayor parte de la gente no respeta al adulto mayor y las políticas públicas más efectivas son las que están inscritas en la Ciudad de México”, dijo Soberanes Maya.En el Municipio de Juárez, las principales causas que llevaron el año pasado a la muerte a los adultos mayores de 65 años fueron las enfermedades del corazón en primer lugar y la diabetes mellitus, en segundo, muestra el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Los tumores malignos, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la neumonía y la influenza, la insuficiencia renal, las enfermedades del hígado y los accidentes fueron las siguientes razones.

