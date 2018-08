Ciudad Juárez— Un hombre mantiene en jaque a dueños de varios negocios, en especial de hoteles y moteles, a donde llega amenazando con tomar repercusiones si no le pagan una cuota ya que trabaja para “La Línea” y, de pasada, se lleva el dinero que encuentra en las cajas registradoras.Representantes de los lugares afectados proporcionaron fotos del sospechoso y afirmaron que algunos comercios afectados ya interpusieron denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).La incursión más reciente del extorsionador y ladrón ocurrió la semana pasada, cuando arribó a un negocio a exigir el pago de la cuota, pero los trabajadores le hicieron una jugada para confrontarlo al decirle que en el local estaba gente de “La Línea” y fingieron llamarlos. Enseguida el sospechoso optó por retirarse.Los informantes, que pidieron la reserva de sus nombres y de sus empresas por razones de seguridad, dijeron que el sospechoso ha actuado en hoteles, moteles, farmacias y restaurantes, indica la información que lograron acumular en las semanas recientes.Señalaron que tienen conocimiento que asaltó un restaurante ubicado en la avenida Paseo Triunfo de la República, donde llegó directamente a la caja y logró un botín de alrededor de 10 mil pesos.Entre los mismos empresarios boletinaron al sujeto, quien para infundir miedo a los empleados de los negocios les dice que trabaja para “La Línea” y, en caso de incumplir sus demandas, habrá repercusiones violentas.Sin embargo, tienen la sospecha que se trata de un ardid para atemorizar a sus víctimas y despojarlas del dinero que tienen en ese momento en sus cajas registradoras, como pasó ya en unos ocho negocios en las semanas recientes, dijeron los informantes.Entre ellos mismos aconsejan que si el hombre arriba a alguno de los comercios a despojarlos del dinero, lo hagan del conocimiento de las autoridades de inmediato a través del teléfono de emergencia 911 para lograr su aprehensión, de lo contrario seguirá cometiendo el delito.Decidieron hacer públicas las fotografías del sospechoso, quien invariablemente porta una cachucha y lentes negros para tratar de esconder su fisonomía.Su principal arma es la intimidación, ya que hasta ahora las víctimas no reportaron que los haya amenazado con pistolas o cuchillos, sino atemorizándolos con amenazas.“El asunto es que no se dejen engañar, ya es un hecho que es mentira que trabaja con algún grupo criminal y trata de intimidar con eso, les recomiendo que hablen a la Policía inmediatamente si se presenta”, comentó uno de los empresarios que dio la alerta.

