'Corral ha fallado'

Activistas de la sociedad civil manifestaron posturas diferentes respecto al curso de la Operación Justicia para Chihuahua, que ha sido incapaz de cumplir su objetivo de regresar al Estado más de 6 mil millones de pesos como daño patrimonial.La intervención suma hasta ahora más de 40 carpetas de investigación y múltiples audiencias en las que se ha acreditado el delito de peculado por cifras millonarias para cada uno de los implicados.Victoria Caraveo Vallina, directora de la Fiscalía y Defensoría Ciudadana (Fideci), consideró que la propuesta del gobernador Javier Corral Jurado ha fallado.“Creo que se debe sentar a hacer una evaluación de mucha conciencia, de mucha reflexión, con su gabinete y llegar a conclusiones, porque le queda muy poco tiempo como gobernante. Y que siga buscando o aportando pruebas contundentes sobre el desfalco a Chihuahua”, dijo.Para ella, la Operación Justicia para Chihuahua “se centró” primordialmente en el exgobernador César Duarte Jáquez, cuando, dijo, debió considerar “el desfalco al estado de Chihuahua”.“Se creyó en estas nuevas propuestas de recuperar el bien que se le quitó al estado y ha sido no una desilusión: lo que le sigue. Están demasiado clavados en esa cosa y se ha descuidado al estado en todos sus aspectos”, comentó.Desde la perspectiva de José Márquez Puentes, integrante de Ciudadanos Vigilantes, ha sido la corrupción que impera en México la que ha obstruido la persecución de quienes han desfalcado el patrimonio del estado.“La acción del gobernador es muy buena, pero no tiene apoyo ni respaldo del Gobierno federal, que ha intentado que no se ejerza la justicia y se llame a cuenta a los ladrones”, dijo.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), señaló que mientras el Gobierno municipal parece enfocarse en la disputa electoral y el gobernador en perseguir a los corruptos, Ciudad Juárez no recibe justicia.“Estamos viviendo la peor crisis de asesinatos impunes en la ciudad desde los últimos diez años. Eso debería ser una prioridad y no lo es. Vemos asesinatos a cualquier hora del día, intentos de violaciones, se oyen balazos, matan a todo tipo de personas”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.