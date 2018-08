Ofrecen rebajas por Mes del Testamento

Ciudad Juárez— En septiembre, el Registro Público de la Propiedad en esta frontera reducirá el costo de los testamentos ológrafos a la mitad debido a la campaña nacional del Mes del Testamento, dio a conocer Daniel Oliva, director de dicha dependencia en el estado.Regularmente tienen un valor de 662 pesos, por lo que durante dicha temporalidad el precio será de 331 pesos. Asimismo, el trámite podrá ser realizado en las oficinas registrales o notarías públicas.“A septiembre se le conoce como el Mes del Testamento. Hace aproximadamente 18 años la Secretaría de Gobernación federal implementó el descuento del 50 por ciento en los cobros de los honorarios de los notarios en el mes de septiembre para las personas que quieran hacer su testamento”, mencionó Oliva.“Nosotros manejamos un tipo de testamento que es el testamento ológrafo, que es el que se hace de puño y letra. Es decir, a mano por la persona. Ese es el documento que se hace en los registros públicos. Nosotros queremos incentivar la cultura del testamento en las personas”, dijo.‘Dejar testamento es por seguridad’A su vez, el funcionario hizo énfasis en que es necesario que se deje de relacionar al testamento directamente con un sentido de personas cercanas a la muerte, ya que muchas veces se sugiere a la gente la realización de uno pero éstas responden en sentido burlesco, “¿qué quieres que ya me muera?”.“Uno no quiere eso. Simplemente es una medida de seguridad para nuestros seres queridos en caso de fallecimiento. Más o menos (el mismo testamento) en las notarías viene saliendo en 2 mil pesos más IVA. Nosotros triplicamos, el año pasado, la elaboración de testamentos”, comentó.Asimismo, Oliva comentó que muchas veces los testamentos terminan realizándose meses después del pago debido a la agenda que se tiene en el Registro. No obstante, si la ciudadanía realiza su pago en septiembre, éste sí será respetado independientemente de que la elaboración se haga después, declaró.“Se les da una especie de machote, que viene entre nuestros requisitos, para que ellos (los interesados) se den una idea más o menos de cómo deben de redactarlo. Se necesita su credencial de elector, acta de nacimiento, acta de matrimonio (en su caso) y el pago”, refirió.Además declaró que es necesario que también se considere llevar testigos para el trámite. Los ciudadanos que busquen realizar su testamento durante este mes podrán hacerlo con el descuento durante el transcurso del siguiente. Las oficinas del Registro Público se encuentran en las oficinas del Gobierno Estatal, ubicadas sobre la avenida Lincoln.

