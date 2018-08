'Se arman' transportistas vs inseguridad

Ciudad Juárez— Transportistas de Permisionarios Unidos II reportaron contar con guardaespaldas armados desde abril de 2016.Erasmo Aguilar, titular de dicha línea de transporte, informó que cuenta con protección de tres personas que portan armas cortas y largas calibre .380.“Claro que sí. Nosotros traemos guardaespaldas, gente armada, porque manejamos dinero a diario, pero para nosotros es como una casa de cambio, como valores. La delincuencia está a la orden del día pero los guardaespaldas están debidamente registrados. Tienen permisos sus armas”, mencionó.Dijo que los escoltas cuentan con licencias a través de la Agencia de Seguridad Integral, misma que según información periodística publicada el 15 de agosto de 2011 es propiedad del general retirado Alejandro Sandoval Torres, quien fungió como comandante de la guarnición local hasta 2009.“Su principal servicio es la gestión de permisos de portación de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional”, indicó El Diario.En entrevista previa, Mario Echánove, titular interino de la oficina de Transporte de Gobierno del Estado, informó haber recibido quejas por amenazas de parte de Aguilar en contra de otros transportistas.“Tengo algunas comparecencias de ellos (de los demás concesionarios) que se quejan de amenazas (por parte de Aguilar), de que amedrenta a los demás choferes, de que no respeta horarios, de que se mete a las rutas sin autorización”, indicó el funcionario.A lo anterior respondió Aguilar: “Tenemos 47 años en el negocio. Yo soy la segunda generación, mi muchacho es la tercera generación. ¿Usted cree que si nosotros amedrentáramos a la gente con amenazas trabajarían (los choferes) con nosotros? ¿Usted cree que le estaría hablando de tercera generación?”.El pasado 14 de agosto, el titular de Transporte fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el hijo del transportista, quien tiene su mismo nombre.Lo anterior sucedió luego de que Erasmo Aguilar y su hijo sostuvieran un conflicto con Echánove en las oficinas de Transporte, ubicadas sobre el Eje Vial Juan Gabriel.Según el interino, el conflicto fue porque aparentemente los transportistas solicitaron de manera agresiva una audiencia con él luego de que les fueron decomisadas tres unidades que operaban fuera de regla, situación que, a su vez, fue negada por Aguilar.“Se llevó a cabo un operativo donde tres de sus unidades se verificaron y no traían licencia ni concesión, traían emisión de gases contaminantes y no traían póliza de seguro (…) Entiendo, o quiero suponer que él (Aguilar) iba a verificar esa cuestión a la Dirección de Transporte”, mencionó Echánove.Añadió: “Cuando él llega yo estoy en atención al público, estábamos levantando unas notificaciones y teníamos varias reuniones. Se le dice a través de la secretaría que con mucho gusto se le va a atender al día siguiente a las 2 de la tarde. La asistente después de darle el recado al señor Aguilar viene y me dice que el señor la amenaza diciendo que si no es atendido en ese momento se atenga a las consecuencias”.Por lo anterior, aseguró el funcionario, llamó a la Policía Estatal para comentarles lo sucedido. Los elementos decidieron llevarse a Aguilar con el argumento de que cometió una falta administrativa.El transportista contó una versión diversa de los hechos. Desde su óptica no son los únicos que no cuentan con la documentación necesaria para operar. Por tanto, hablaron con el funcionario interino para solicitar una prórroga para comprobar que las concesiones son de su pertenencia y ponerlas en regla. A lo que, según refirió, les dio siete días que no se respetaron.“Decidimos hablar con él porque nos iba a decomisar otro camión”, mencionó Aguilar. “Nosotros lo único que le dijimos fue dígale que aquí lo vamos a esperar, que no nos vamos a mover de aquí hasta que nos reciba para solucionar este problema, pero (se lo dijimos) bien”.Luego de lo anterior, según la versión del transportista, la secretaria le informó de eso al titular de Transporte. Éste salió “molestísimo” gritando que no lo iban a amedrentar.Al momento, el titular interino de Transporte, declaró que seguiría con los operativos para mantener en regla a la dependencia. Será hasta finales de este mes, según información de Mario Dena, que Echánove, permanecerá a la cabeza de la referida dependencia.