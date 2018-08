Ciudad Juárez— Una pareja fue acusada de posesión simple de metanfetaminas, ambos quedaron en libertad y sólo el hombre fue sujeto a medidas cautelares, ya que el agente del Ministerio Público liberó a la mujer antes de ponerla a disposición de un juez.En una sala de audiencia de la Ciudad Judicial fue presentado Sergio F. G. D. identificado así porque pidió protección para sus datos personales al juez de control, donde un agente del Ministerio Público solicitó que se declarara legal su detención, lo acusó del delito contra la salud y pidió su vinculación a proceso.El imputado solicitó que todo se realizara en la misma sesión y rechazó el plazo de 72 horas o la duplicidad del término para que la autoridad resolutora decidiera si lo sometía a proceso.La agente del Ministerio Público relató que el hombre y su acompañante, identificada como Viridiana L. A. A. fueron arrestados alrededor de las 00:35 horas del pasado 24 de agosto en el cruce de las calles Paseo del Alba y Paseo de Cardenales, en el fraccionamiento Paseos del Alba.Señaló que los tripulantes de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) observaron que el piloto de un vehículo Pathfinder de color negro y sin placas conducía de forma peligrosa tanto para él mismo como para terceros.Alcanzaron a ver también que no hizo alto en un señalamiento gráfico, entonces le marcaron al alto.Los tripulantes bajaron de la unidad para hablar con los policías, quienes pudieron observar una bolsa de plástico sobre el portavasos, lo que despertó sus sospechas y solicitaron permiso para revisar la unidad, que les fue otorgado.En esa bolsa encontraron 10 paquetes que contenían una sustancia blanca y granulada, similar a la metanfetamina conocida como cristal, con un peso de 1.89 gramos.Tanto la mujer como el hombre dijeron que no les pertenecía, ante la respuesta ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).La agente del Ministerio Público señaló que Viridiana L. A. A. fue puesta en libertad debido a que comprobó arraigo en la ciudad y que no tiene antecedentes penales, pero Sergio F. G. D. fue enviado con el juez de control.Aunque la autoridad consideró que había elementos suficientes para someterlo a proceso, rechazó la propuesta de la representación social para imponerle cárcel preventiva aunque exhibió que tenía por lo menos dos condenas anteriores por robo calificado.Se le puso como medida cautelar que acuda a firmar cada mes ante la autoridad estatal, así como la prohibición para dejar la ciudad.El juez de control determinó un mes como plazo para el cierre de la investigación.

