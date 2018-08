Ciudad Juárez— La revisión y la expedición del engomado ecológico al dos por uno continuará hasta el próximo 31 de agosto, en la explanada de la Unidad Administrativa Municipal, “Lic. Benito Juárez”, informó Flor Cuevas, titular de la Dirección de Ecología.El costo del engomado es de 120 pesos y este fin de semana se extendió el programa para las personas que trabajan y no tuvieron la oportunidad de acudir en días pasados, comentó Cuevas.A partir de hoy y hasta el próximo viernes continuarán con la revisión, en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.De acuerdo con la titular de la Dirección de Ecología, el costo del trámite es muy económico a diferencia de la multa que es de mil 620 pesos si no cuentan con el engomado.Comentó que por la noche hay más afluencia de personas que acuden a realizar la verificación vehicular.Si el automóvil no pasa la prueba se les dará un engomado provisional por tres meses, para darles oportunidad a los propietarios de que arreglen su vehículo, comentó la titular de Ecología.De acuerdo con Ricardo Aragón, la maquina tiene un sistema OBDZ, que le hace un diagnóstico a la computadora para conocer las condiciones del automóvil.Si la máquina detecta alguna anomalía se realiza una segunda prueba de gases que mide el monóxido de carbono, oxigeno, dióxido de carbono e hidrocarburos, mediante una alta aceleración a dos mil 500 revoluciones, Comentó Aragón.En caso de que el vehículo no pase esa prueba se realizará otra más con una aceleración más baja, pero en caso de que no pase la prueba se expedirá el engomado provisional, agregó Aragón.En lo que va del año se han expedido 89 mil engomados, comentó la directora de Ecología.El pasado sábado se expidieron 96 engomados, comentó Ricardo Aragón, encargado de hacer la revisión y verificación de los vehículos.

