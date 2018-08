Llora todas las noches hermano de 'Rafita'

Ciudad Juárez— Luis Emiliano, de 9 años, llora todas las noches y confiesa a su abuela que extraña a su hermano “Rafita”. A veces cree que lo ve, le platica y habla con él.“No asimila que su hermano no está. Pero no sólo él está así, también mi hijo y mi nuera. Yo les digo que deben buscar apoyo profesional, pero dicen que van a salir solos de ésta”, dice Vicky Carrillo, abuela paterna de David Rafael Santillán Vargas, desaparecido el 8 de agosto y localizado muerto el lunes 13 de ese mismo mes.Después de saber que el probable asesino de “Rafita” es un vecino, ella dice que la madre del acusado debería de ser sujeta a proceso penal por encubrimiento, pues no cree que la mujer viviera varios días con el cadáver del niño de 6 años en el closet y no darse cuenta del olor que despedía.Han sido días muy difíciles, asegura Vicky, quien dice que muchas personas han culpado a los padres y a ella de la muerte del niño, por dejarlo al cuidado de la abuela.En Juárez, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), son las abuelas la principal red de apoyo de las familias en el cuidado de los hijos.“La mayoría de los niños extraviados están a cargo de sus abuelas y no es que ellas tengan la culpa, son personas que se ofrecen a apoyar a sus hijos, pero muchas veces cometen omisiones que tal vez no se cometerían en una estancia infantil”, plantea Arturo Sandoval Figón, vocero de la SSPM.Sin apoyoVicky dice que desconoce qué sucedió con su nieto.Lo mismo ocurre con los padres del menor de 6 años, ya que no han asistido a las audiencias celebradas en Ciudad Judicial.“No nos han permitido asistir”, afirma Carrillo.El Ministerio Púbico les ha dicho que no es necesaria su presencia en el proceso legal, ya que él los representa y que sólo tiene acceso la familia del acusado y su defensor de oficio.“Nos dijo que no tenemos que ir nosotros, que sólo le permiten la entrada a la familia de él, pero pues nosotros no sabemos qué hizo, cómo lo hizo y por qué”, dijo la abuela.“Queremos justicia, que si es el culpable lo pague. Nosotros tenemos muchas dudas porque él se apareció con mi hijo y dijo dos versiones. En una que le había visto el pie cuando salió de la bolsa y luego a mi hijo lo llevó donde estaba el cuerpo y estaba con las manos recogidas”, narra la abuela.Vicky tiene miedo de que su hijo, su nuera y nietos caigan en una depresión, por lo que pide a la Fiscalía General del Estado que les haga una valoración y los apoye con especialistas.