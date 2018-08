Por poca demanda cierran carreras en CU

Ciudad Juárez- En apenas ocho años, el 30 por ciento de las carreras ofertadas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en Ciudad Universitaria (CU) dejaron de impartirse en ese campus, señalan datos oficiales.Esto significa que 10 de 33 licenciaturas fueron cerradas en esa división multidisciplinaria situada en el extremo suroriente de la ciudad.De estos programas académicos que ya no están ahí, cuatro fueron abiertos exclusivamente para la CU: Telemática, Finanzas, Diseño y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y Químico Farmacéutico Biólogo.Los otros seis se impartían de forma paralela en Ciudad Universitaria y los campus norte de la UACJ.Las licenciaturas en Finanzas y Químico Farmacéutico Biólogo dejaron de ser programas exclusivos de CU y fueron enviados al Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) y el Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), respectivamente.De forma similar, Diseño de Interiores, Turismo, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecánica se imparten ahora sólo en el norte de la ciudad.En cambio, la licenciatura en Diseño y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas y los programas de ingeniería en Energía y Mantenimiento Industrial y Telemática ya no existen en ningún campus de la institución en Ciudad Juárez.Ricardo Duarte Jáquez, rector de la UACJ, señala que el cierre de carreras en CU responde a decisiones estratégicas para garantizar que la formación de los estudiantes sea la mejor posible.Desde su perspectiva, el cierre de programas académicos en CU no significa que la universidad haya abandonado sus planes de consolidar esta última división multidisciplinaria.“Algunas ya no se ofertaron porque no hubo demanda”, dijo el funcionario. “Hay algunos programas que tienen mucha demanda de estudiantes y hay otros que no. En algunos ha sido conveniente, por el equipamiento de laboratorios, concentrarlos en los institutos”.De acuerdo con Duarte Jáquez, un ejemplo es la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, que nació como un proyecto para CU.Algunos años después de su apertura, esta carrera fue trasladada al ICB porque ahí existe un nuevo complejo de laboratorios que en el campus del sur no.“No es en ningún caso que estemos dejando CU sin operación. No es que vayamos a ir cerrando todo. La inversión que hay en CU es muy importante. Como universidad pública, es recurso público. Equilibramos. Redireccionamos. Eso es de carácter estratégico académico”, dijo el representante de la UACJ.Según el rector, la nueva oferta académica que pueda tener la Universidad será dirigida a CU porque, sostiene, los institutos operan prácticamente a toda su capacidad.“Muy seguramente, el próximo edificio de aulas es para CU porque ahí se tiene un crecimiento de estudiantes”, comentó. “La nueva oferta va a tener que ser para CU porque tiene condiciones para los estudiantes, para el desarrollo de los programas”.Esta situación ocurre en un contexto donde Ciudad Universitaria ha dejado de crecer al ritmo en que originalmente lo venía haciendo desde 2010, año en que comenzó sus operaciones.Las últimas obras que la UACJ construyó en ese lugar fueron ejecutadas en 2013, cuando entregó los edificios D, D3 y D4, así como la primera etapa del Conjunto Deportivo de CU, vialidades, bancas y áreas deportivas.

