Faltan a audiencia 3 acusados de golpiza

Ciudad Juárez— Los tres hombres que presuntamente agredieron a una persona en el exterior del bar Silver Fox en mayo del 2017, no comparecieron a una audiencia que estaba programada para llevarse a cabo ayer por la mañana y que tenía como objetivo solicitar la reapertura del plazo de investigación y analizar una salida alterna al proceso penal.El abogado de los acusados, Miguel Ángel Burciaga Leyva, argumentó que la notificación fue recibida con menos de 24 horas de anticipación –el jueves pasado a las 14:00 horas–, que sus representados estudian en el extranjero y no tuvieron tiempo de tomar un vuelo con destino a Ciudad Juárez.Ante la ausencia, el juez de Control Apolinar Juárez Castro fijó otra diligencia para el 14 de septiembre a las 9:30 de la mañana.Las personas citadas son Sebastián Zapata Pozo, René Pinoncelly García y Óscar Eduardo Valencia Aguayo, todos fueron vinculados a proceso penal en noviembre del año pasado por el juez de Control Antonio Coss Araujo.Los hechos que les atribuye el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte son que el 22 mayo del 2017 entre la 01:30 y las 02:00 en el estacionamiento del bar Silver Fox, ubicado en la avenida Tecnológico y Vicente Guerrero, Sebastián Zapata, René Pinoncelly y Oscar Eduardo Valencia tuvieron una discusión con Perry Taibol Tercero Wolff y Sebastián Alejandro Díaz Ponce.Presuntamente los ahora acusados esperaron a Perry y a Sebastián junto al estacionamiento para golpearlos. Primero se acercó Diego Cantú Peraldi –quien no fue vinculado a proceso penal al considerar que él no golpeó a la víctima– a Sebastián Alejandro Díaz –quien es nieto del coordinador de regidores del Municipio, Carlos Ponce Torres–; luego Óscar Valencia le dio un puñetazo en la boca y René Pinoncelly le lanzó varios puñetazos en el rostro hasta derribarlo.La víctima cayó al suelo y presuntamente Óscar lo pateó en la mandíbula. Sebastián se incorporó para retirarse y al ir caminando, René Pinoncelly lo empujó y estrelló contra un vehículo estacionado.Cuando Díaz Ponce logró levantarse, René Pinoncelly García le dio otro golpe en el rostro, logrando que la víctima perdiera el conocimiento. Una vez en el suelo e inconsciente, presuntamente Sebastián Zapata Pozo aprovechó para darle una patada en el costado derecho a la víctima.La víctima sufrió una doble fractura de mandíbula, una rotura de la mandíbula del lado izquierdo y fractura nasal con herida cortante, escoriación en codo y mano izquierda y una equimosis en el costado derecho, de acuerdo con los datos aportados por el MP en la diligencia llevada a cabo el 23 de noviembre del 2017.Por esos hechos también había sido acusado Diego Cantú Peraldi, pero en la resolución de noviembre el juez consideró que él sólo le dio un empujón a la víctima y no le propinó los golpes que le causaron las lesiones.Ayer el abogado de la víctima señaló que de forma paralela al proceso penal que se instruye en los juzgados penales de primera instancia de Ciudad Juárez, en una corte de El Paso, Texas también se entabló una demanda civil y en esa ciudad esperan que se obtenga justicia y la reparación del daño, por lo que, dijo, es probable que no se opongan a que un Tribunal de Control de Juárez aprueba una salida alterna al proceso como una suspensión condicional.El caso• El 22 de mayo de 2017 Sebastián Zapata Pozo, René Pinoncelly García y Óscar Eduardo Valencia Aguayo presuntamente golpearon a Sebastián Alejandro Díaz Ponce• La víctima sufrió una doble fractura de mandíbula, una rotura de la mandíbula del lado izquierdo y fractura nasal con herida cortante, escoriación en codo y mano izquierda y una equimosis en el costado derecho• En una corte de El Paso, Texas también se entabló una demanda civil

