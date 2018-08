Ciudad Juárez— Aun cuando la reelección no se ha decidido, Armando Cabada se ha reunido con futuros funcionarios del Gobierno electo que le garantizan que Juárez está en la lista de 15 ciudades prioritarias para Andrés Manuel López Obrador.Incluso, a decir del independiente, son ellos los que a sabiendas de las impugnaciones han decidido acercarse para exponer un mapa completo de lo que van a hacer una vez que asuman funciones en diciembre.“Se enteraron de alguna forma de que estaba en la Ciudad de Mexico y me buscaron porque han catalogado a Ciudad Juárez como una de las 15 ciudades prioritarias para el Gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador”, dijo ayer vía telefónica.Cabada se reunió el viernes con Román Meyer, quien será el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).“Hablamos de la problemática, de qué programas sociales van a llevar a Ciudad Juárez. De inmediato me puse a trabajar con ellos a través del Instituto Municipal de Investigación y Planeación; Roberto Mora ya contactó a quien será uno de los subsecretarios y nos pidieron una serie de información que el instituto ya está trabajando”, comentó el edil juarense.Incluso dijo que van a venir en breve a la ciudad.En la reunión con Meyer, se trató el tema de la impugnación, que ellos conocen a la perfección, indicó Cabada.“Si bien es cierto se trató el tema, porque ellos saben perfectamente bien la situación en la que estamos, respetando eso, obviamente, yo les he adelantado un poco de qué fue lo que pasó en la asamblea municipal electoral y por qué se revirtió el resultado original.“Tienen ellos el mapa muy claro, eso saben que depende de una instancia distinta a la de ellos. Lo que he escuchado de funcionarios futuros inclusive de López Obrador es que no se habrán de meter o entrometerse en este tipo de procesos y respetarán lo que los tribunales hagan”, expuso.Sobre las impugnaciones radicadas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que la semana entrante van a solicitar por escrito una audiencia con los magistrados, a la que tienen derecho, para exponer sus argumentos.

