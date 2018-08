Ciudad Juárez— Claudia Antonia tenía 32 años y dos hijos pequeños cuando salió de su casa una mañana del 27 de agosto del 2007; desde entonces nadie la ha vuelto a ver y la autoridad investigadora carece de datos suficientes para ubicarla con vida.Este 27 de agosto, al cumplirse once años de la ausencia de Claudia Antonia Núñez Gómez, su madre colocara su retrato en el Árbol de la Vida, que se encuentra en los jardines de la Fiscalía General del Estado (FGE) como un acto de resistencia al conmemorarse un aniversario más de la ausencia de su hija, la cual padecía esquizofrenia.Esta actividad forma parte de la Jornada #Porellasyellosnosunimos en la que participan cinco colectivos de familias de personas desaparecidas.Las víctimas se unieron para realizar diversas actividades para visibilizar los casos de ausencia de sus seres queridos, mujeres y hombres, que años atrás fueron privados de libertad de manera ilegal, y a quienes hasta ahora las autoridades no han localizado con vida.Durante todo un mes, a partir del 30 de julio y hasta el 30 de agosto, los colectivos están realizando actos de protesta para dar a conocer a la ciudadanía el letargo en el que se encuentran las carpetas de investigación de las personas ausentes.Las actividades iniciaron con la Vigilia en memoria de Idaly Juache Laguna, quien el pasado 29 de julio cumplió 28 años.Estas actividades se realizan para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra el próximo 30 de agosto, dijeron.Para las víctimas la presentación con vida de sus seres queridos es una exigencia de justicia sin distinción entre hombres y mujeres, pese a que las carpetas de investigación son atendidas por diversas Fiscalías y con los mismos nulos resultados, dijo la abogada Ivonne Mendoza.Entre las actividades pendientes se encuentra el acto de conmemoración frente a la Fiscalía General del Estado por los 11 años de la desaparición de Antonia Núñez Gómez; y el día 30 de agosto una vigilia y pinta de cruces en la explanada frente al Muref.El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dio a conocer que el estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar nacional en personas desaparecidas, ya que de enero de 2007 al mes de abril del presente año se contabilizan 2 mil 186 personas desaparecidas.Esta cifra es superada por los estados de Tamaulipas, México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, según un informe reciente de la Secretaría de Gobernación.El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas menciona que hay 37 mil 435 personas que no han sido localizadas en la presente década.Pese a ello, Chihuahua aún no implementa la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que entró en vigor el 17 de febrero de este año.

