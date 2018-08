Ciudad Juárez— Los jueces civiles y familiares sujetos a la opinión pública a través del aviso emitido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua en el que se invita al público en general a expresar su opinión respecto a su desempeño, fueron elegidos en el 2015 y de acuerdo con La Ley Orgánica del Poder Judicial a los tres años debe analizarse su trabajo para determinar si los ratifican o no.Ellos asumieron el cargo después de un concurso de oposición que se llevó a cabo al iniciar la oralidad en las materias civil y familiar.En el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, se verá el desempeño de Judith Sánchez Suárez, jueza tercera civil por audiencia; Fabiola Valenzuela Flores, jueza tercera familiar por audiencia, y María del Carmen Domínguez Aguirre, jueza primera familiar.Además Hilda Margarita Campos Alcántar, jueza cuarta civil; José Antonio Hernández Delgado, juez quinto civil; Sara Julieta Muñoz Andrade, jueza quinto familiar y Claudia Natalia Rascón García, jueza segundo de lo familiar.En una inserción pagada, personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua dan a conocer el inicio del procedimiento relativo a la ratificación o no de jueces en materia civil y familiar.Además personal del TSJ indicó que también se realizará una inspección en los juzgados y se revisarán los libros para analizar cuál ha sido su desempeño de agosto del 2015 a agosto de 2018.El Artículo 201 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece que “las o los jueces de primera instancia serán nombrados por tres años, al término de los cuales, si fueren ratificados por el Consejo, serán inamovibles”.Fuentes al interior del Poder Judicial señalaron que en antaño no se analizaba el trabajo realizado para la ratificación, al trascurrir los tres años en automático se consideraban confirmados e inamovibles, pues esta era una herramienta que se usaba más para presionar a los resolutores.“Era una herramienta usada más para la no ratificación de quien no se quería. Pero hoy por hoy las cosas son diferentes y se está abriendo el proceso para la ratificación o no de los jueces elegidos en 2015”, indicó un funcionario de Poder Judicial.

