Con colecta buscan bomberos y rescatistas de Ahumada cubrir sus salarios

Ahumada, Chih.- Personal de Protección Civil y del Departamento de Bomberos del municipio de Ahumada iniciaron la mañana de este sábado una colecta para recabar fondos y cubrir una parte de sus salarios, después de que el Gobierno Municipal anunció que no tiene recursos para cubrir la nómina.“Nosotros estamos en paso, pero seguimos trabajando porque no podemos dejar a los ciudadanos sin atención, ellos no tienen la culpa, por eso iniciamos esta colecta”, dijo Jorge Rivera, empleado de Protección Civil.El Gobierno municipal enfrenta la peor crisis económica por los probables malos manejos administrativos, a decir de los trabajadores de confianza bajo protesta.Aunque urgen a las autoridades estatales y el Congreso del Estado su intervención directa y el apoyo para que se cubran las semanas de salarios pendientes, no han obtenido una respuesta favorable.Desde la semana pasada el edificio administrativo cerró sus puertas, no sólo por el paro de labores, sino porque carece del servicio de energía eléctrica, telefonía e internet.Los turistas han apoyado de momento a los bomberos y rescatistas, sin embargo, cientos de empleados no tienen forma de llevar dinero a su casa y están desesperados, denunciaron.Si usted desea apoyar a los bomberos y rescatistas puede hacer un depósito a la cuenta de CitiBanamex con el número 4766 8411 2847 4395 de Saldazo Oxxo.

