Ciudad Juárez— Pese a que las familias de las víctimas en la masacre de Villas de Salvárcar cumplen con los requisitos que establece la Ley General de Atención a Víctimas y la Ley local para obtener la reparación integral del daño sufrido, aún no obtienen una resolución favorable por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAV) que encabeza Irma Villanueva.“Es una injusticia, ya pasaron más de ocho años y éste ya debería ser un caso cerrado”, dijo ayer Luz María Dávila, madre de Marcos y José Luis Piña Dávila, asesinados un 30 de enero del 2010, junto a otras 14 personas, en su mayoría estudiantes.En ese tiempo, tres gobernadores (José Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral) han ofrecido apoyo a las víctimas y el alcance de esas promesas ha sido mínima, aseguran las víctimas.Esta comisión es la responsable de declarar la procedencia de la evaluación integral del entorno social y familiar de los fideicomisarios para determinar las medidas para la ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.Sin embargo y pese a que a finales de enero Villanueva dijo que se realizaba la revisión del caso la respuesta para las familias afectadas no ha sido positiva.Los deudos sostuvieron ayer una reunión con la comisionada Villanueva, sin embargo, los resultados del encuentro no trascendieron ya que la CEAV pidió secrecía a los involucrados.El archivo periodístico refiere que en enero, durante la entrega del oratorio que reemplazó la casa en la que se registró la masacre, ubicado en la calle Villa del Portal 1310, la titular de la CEAV dijo que desconocía el por qué no se realizó la solicitud de indemnización ante el tribunal.Y aunque dijo que la siguiente etapa era la revisión amplia de lo que estableció el juez como indemnización de las afectaciones y necesidades que tienen las víctimas, siete meses después las familias no tienen una respuesta positiva a sus reclamos.En ese entonces Villanueva dijo a El Diario “vamos a entrar en el estudio del caso, revisión, análisis y realizar las acciones jurídicas necesarias para que pueda ser pagada por los responsables y, en caso de que esto no suceda, el comité técnico del fondo de la CEAV, resolverá lo conducente”, agregó Villanueva.Para Luz María Dávila la falta de respuesta de las autoridades es casi ofensiva.La madre de familia dijo que su estado de salud ha sido malo y aunado a la depresión que enfrenta por la pérdida de sus hijos, dice que tiene miedo a ser despedida de su trabajo por las faltas que ha acumulado cada vez que tiene que ir al médico.“Nada me va a regresar a mis hijos, eso es lo que yo quisiera. Sin embargo, recibir esos recursos me ayudarán para seguir adelante”, dijo la madre de familia.Las víctimas de la masacre exigen al Estado que asuma su responsabilidad y resuelvan esta situación al considerar que por burocratismos están retrasando un proceso legal.Los deudos entrevistados ayer, explicaron que los recursos económicos destinados para la reparación integral del daño lo establece la Ley General de Víctimas, la cual “es clara en cuanto a quiénes pueden ser beneficiados”.“No les pedimos un favor, la reparación integral del daño nos corresponde por Ley”, advirtió Dávila.