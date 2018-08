Un horno, Escuela de Enfermería del HG

Ciudad Juárez— En pleno verano, las aulas de la Escuela de Enfermería del Hospital General carecen de aires acondicionados, denunciaron alumnos de esta institución en Ciudad Juárez.Afectados que pidieron el anonimato indican que esta situación prevalece desde el semestre pasado sin que las autoridades de Salud sean capaces de resolverlo.El problema, dijeron, es que pese a que los estudiantes pagan puntualmente sus cuotas mensuales de 800 pesos, la administración de la escuela no puede ni asegurarse de ofrecerles condiciones dignas para el aprendizaje.“El administrador comenta que todos los recursos de la escuela se van directamente al Hospital General”, aseguró una fuente. “La escuela tiene que tener su cuenta aparte. Tienen que tener lo indispensable para que los alumnos trabajen bien”.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, reconoció la problemática y dijo que su raíz es la centralización de recursos que prevalece en esta institución.De acuerdo con el funcionario, como la escuela del Hospital General local está centralizada, el dinero que pagan los alumnos no se percibe inmediatamente en su entorno.“La escuela necesita cambiar su modelo administrativo. En la de Cuauh-témoc, todo el dinero de cuotas pasa a un fondo dentro de la escuela, no se va a nivel central”, comentó.Valenzuela Zorrilla aseguró que la falta de clima artificial es un problema que se resolverá “en el corto plazo”, aunque no especificó alguna fecha para esta tarea.“Vamos a velar por que esta escuela se descentralice, para que las mismas cuotas de recuperación de las colegiaturas se vean reflejadas en un incremento de recursos para la enseñanza y unas mejores instalaciones”, afirmó.La escuela opera a un costado de las instalaciones del Hospital General, que se encuentra sobre el Paseo Triunfo de la República cerca de la avenida De las Américas, en la colonia Margaritas.

