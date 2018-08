Ciudad Juárez— Pérdidas de un 25 por ciento en las ventas presentan comerciantes de la avenida Juárez con motivo de la violencia.Recaredo Núñez, presidente del corredor comercial que agrupa a los locatarios de esta zona, mencionó que apenas estaban recuperándose de la crisis que dejó la violencia de hace 10 años, cuando la inseguridad los afectó nuevamente.Los crímenes y balaceras cometidas reciamente en el área han impactado en la visita de personas a negocios como salones de belleza, farmacias, restaurantes y bares, quienes están al borde del colapso de los locales, quienes de sus ventas deben pagar la renta y solventar los salarios de sus empleados.“En la administración anterior habían bajado muchos los incidentes y se hicieron trabajos que dieron resultados, pero cuando llegó Cabada todo se derrumbó”, recalcó.“Ahorita él (Cabada) está más preocupado por su ratificación como alcalde, que lo que la violencia que está pasando en Juárez”, añadió.Recientemente el Consulado General de Estados Unidos renovó su alerta de viaje para sus ciudadanos en los que se les aconseja no visitar el área del centro de ciudad Juárez debido a que las altas tasas de homicidios diurnos que provocaron tal restricción no han disminuido.Al respecto, mencionó que desde hace varios años los turistas americanos dejaron de visitar esa área, sin embargo, los que sí venían son los paisanos que viven en el otro lado de la frontera, quienes cruzan para ver a sus familiares y aprovechan para llegar a esa zona para comprar.Explicó que aunque en esta vialidad se tienen cámaras de vigilancia instaladas por parte del Gobierno del Estado a la altura del cruce con la avenida 16 de Septiembre y otras más en la calle Colón, no se usan.

