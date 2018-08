Ciudad Juárez— Melissa Alejandra Magallanes García viajó ayer por la madrugada poco más de cien kilómetros desde la comunidad de Puerto Palomas a Ciudad Juárez sólo para saber qué debió haber hecho para prevenir el cáncer de cuello uterino.“Me hubiera gustado saberlo para poder evitarlo”, dice la mujer de 27 años. “Tengo familiares que han muerto debido a no tratarse”.Melissa Alejandra tiene conocimiento de su enfermedad desde hace casi dos años y ahora decidió convertirse en una promotora de la salud.Como ella, más de 200 mujeres asistieron ayer a una charla para difundir entre sus círculos sociales el mensaje de que el cáncer de cuello uterino es prevenible y curable.Tan sólo el año pasado, 57 mujeres murieron en Ciudad Juárez debido a no tratar este padecimiento, indican datos del Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).Esa cantidad representa el 40 por ciento de los 140 decesos que fueron contabilizados en todo el estado en el mismo lapso, según los números oficiales.Con una charla impartida por especialistas en el manejo del cáncer, las mujeres buscan asumir liderazgos en temas de salud.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, dijo que en la actualidad, uno de los principales problemas que impiden poner un freno a las muertes causadas por el cáncer de cuello uterino es la falta de detección.Pese a que técnicamente es fácil, encontrar este cáncer se torna una tarea complicada porque las mujeres no acuden a los centros de salud.“El año pasado fallecieron mujeres que no deberían haberse muerto porque para que se desarrolle el cáncer de cuello del útero desde la infección transcurren alrededor de 20 años”, dijo Valenzuela Zorrilla.El tabaquismo y contraer el virus del papiloma humano (VPH) son factores que elevan las posibilidades de desarrollar más tarde la patología.“Hacen falta liderazgos familiares”, señaló. “Hace falta hacer una estrategia de liderazgo de salud en la familia y hacer conciencia. Hacer un proyecto de salud para salvar la vida”.Estas actividades se desarrollan en el marco de la Semana de Sensibilización de Cáncer de Cuello Uterino. La campaña busca llamar la atención de las mujeres para interesarlas en practicarse el Papanicolaou.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.