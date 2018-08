Ciudad Juárez— La mamá de 18 años que presuntamente maltrató a su hija de siete meses de nacida, así como a su madre y hermana menor salió libre luego de que un Tribunal de Control consideró que era excesiva la medida cautelar de prisión preventiva.Aunque la acusada Marlem Jazmín R.C., no pudo proporcionar ningún domicilio para ser notificada de las siguientes diligencias, la jueza de Control Dania Guadalupe Ramírez ordenó su libertad y le impuso como cautelares la obligación de separarse de forma inmediata del domicilio familiar, no acercarse ni comunicarse con las víctimas a excepción que podrá acudir a amamantar a su hija para garantizar el derecho de la bebé a la alimentación materna.La jueza ordenó a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que una de sus agentes esté presente al momento que Marlem alimente a la niña, por temor a que pudiera agredirla e incluso ahorcarla como lo intentó contra su hermana menor.En una audiencia realizada ayer en la cuarta sala de la “Ciudad Judicial”, una agente del Ministerio Público (MP) le expuso a la resolutora que el martes pasado a las 18:00 horas Marlem ejerció un acto abusivo de poder tendiente a agredir física y psicológicamente a su hija Alexa Yamilet C.R., así como a su madre Alma Rosa C., y a su hermana menor de edad, Damaris R.C.Al parecer la acusada explotó en cólera y agredió a su hija porque le rayó las piernas con un marcador.En ese acto ella (Marlem Jazmín) estrujaba a la bebé Alexa, aventándola a la orilla de la cama y provocando que se cayera al suelo”, acusó la representante social.En ese momento la hermana menor de la sospechosa traía un celular en la mano, lo que presuntamente provocó que la joven la agrediera verbalmente.Cuando la abuela tomó a la pequeña víctima para llevársela al exterior de la casa, ubicada en la colonia Paso del Norte, presuntamente Marlem Jazmín la alcanzó a jalar del cabello, luego le dio una cachetada y trató de arrebatarle a la pequeña Alexa. Enseguida volvió a tirar del cabello de su madre logrando derrumbarla.Al ver lo anterior Damaris intervino para tratar de ayudar a su progenitora, pero presuntamente la acusada se subió arriba de ella para apretarle el cuello con ambas manos y al mismo tiempo le exigió que le entregara el celular y la insultó diciéndole que era una perra.El hecho fue clasificado por la fiscal como violencia familiar previsto en el Artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua.En la etapa de medidas cautelares, la agente del MP le expuso a la jueza que la acusada representa un riesgo para las víctimas pues puede volver a lastimarlas. Además vivía en el mismo domicilio que las ofendidas y de ser encontrada culpable podría alcanzar una pena de uno a cinco años de prisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.