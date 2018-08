Ciudad Juárez— El cáncer de cuello uterino llevó a la muerte a 57 mujeres en Ciudad Juárez el año pasado, lo que lo coloca como el segundo más mortífero en esta localidad, advierten registros oficiales.De acuerdo con el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), los casos no se concentran especialmente en un grupo de edad, pero suelen ocurrir entre los 30 y los 85 años.La cantidad de fallecimientos asociados a este padecimiento es motivo de alerta entre las autoridades de Salud, por lo que, en este contexto, iniciaron la Semana de Sensibilización de Cáncer de Cuello Uterino.Esta campaña busca especialmente llamar la atención de las mujeres con el fin de que se practiquen los exámenes pertinentes para detectar este cáncer con oportunidad.Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, informó que en el marco de esta jornada, se ofrecerán procedimientos de citología cervicovaginal a mujeres de 25 a 34 años, así como pruebas del virus del papiloma humano (VPH), el principal responsable de este cáncer, a las de 35 a 64.“El principal problema es que la mujer no toma la decisión de ir a realizarse un papanicolau”, señaló Cecilia Díaz Hernández, responsable de la clínica de Colposcopía de la Secretaría de Salud. “Si lo hiciera, disminuiríamos en un 50 por ciento la tasa de mortalidad (en Juárez)”.Díaz Hernández indicó que el cáncer de cuello uterino suele aparecer unos 20 años después de las lesiones precancerosas originadas por el VPH, por lo que ese es el lapso que tienen las mujeres para realizar acciones de cuidado a su salud.“Pero no hay un síntoma como tal para tener lesiones precancerosas”, advirtió. “Ya cuando hay cáncer de cuello uterino empieza a haber sangrado, dolor durante el coito. Pero en las lesiones prevenibles que son precancerosas no hay síntomas específicos”.Las mujeres que son más propensas a tener este padecimiento son quienes iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años, han tenido más de tres compañeros sexuales, más de tres partos y fuman, asegura el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Según esta dependencia, otros factores son tener problemas de desnutrición y la propia infección por VPH.“Al inicio las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista y duran así varios años. Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias”, advirtió el IMSS.

