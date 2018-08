Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) investiga a Marlene Jazmín R.C., de 18 años, como probable responsable del delito de violencia familiar en perjuicio de su hija de siete meses y su propia madre, la cual intervino en defensa de su nieta.Silvia Nájera, vocera de la FEM, dijo que la representación social cuenta con 48 horas para investigar a la joven madre de familia y, de encontrar elementos de prueba suficientes, judicializará a la detenida por violencia doméstica, delito en el que no procede el perdón.Marlene Jazmín radica en la casa materna en un contexto de pobreza y hacinamiento. Tras su embarazo y posterior parto abandonó sus estudios y tampoco labora, por lo que es la familia la que la apoya económicamente, según informaron los familiares.La madre de familia ha mostrado conductas hostiles hacia su parentela, en particular contra la niña, a la cual ha golpeado en varias ocasiones. El hartazgo de la familia hacia la actitud de la madre los llevó a grabar un video, que posteriormente entregaron a la Policía municipal y compartieron con medios de comunicación.La actitud de Marlene Jazmín fue duramente criticada en redes sociales, sin embargo, pocas personas ofrecieron apoyo a la madre de familia que enfrenta un difícil momento ante su arresto y posible pérdida de custodia de su hija, ya que el personal de la Subprocuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF inició una investigación en torno a este caso, se informó.Marlene Jazmín R. C. enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, luego de agredir a su madre biológica quien le reclamó por maltratar a su hija de 7 meses, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).La detención fue realizada por policías municipales que recibieron un llamado donde reportaban una riña familiar.

